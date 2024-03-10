Вчені встановили, що сніданок з високим вмістом білка покращує ситість і концентрацію

Датське дослідження вказує на те, що сніданок, багатий білками, може підвищити ситість і концентрацію. При цьому він не впливає на загальне щоденне споживання калорій.

На думку дослідників, це розуміння є особливо цінним у світі, де ожиріння та захворювання, пов’язані з вибором способу життя, зростають. Про це повідомляє SciTechDaily.

У дослідженні 30 жінок віком від 18 до 30 років із ожирінням спостерігали протягом трьох днів. Жінки їли багатий білками сніданок, багатий вуглеводами сніданок або взагалі не снідали.

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Почуття ситості, рівень гормонів і споживання енергії у жінок вимірювали в обідній час. Також вимірювали їх загальне щоденне споживання енергії.

Учасники також повинні були пройти тест на когнітивну концентрацію під час дослідження. Багатий білком сніданок підвищив ситість і концентрацію в учасників, але не зменшив загальне споживання енергії в порівнянні з пропуском сніданку або вживанням багатого вуглеводами сніданку.

Кількість людей із зайвою вагою зростає в усьому світі. Ожиріння часто супроводжується захворюваннями, пов’язаними зі способом життя, такими як діабет 2 типу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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