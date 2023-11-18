Науковці спрогнозували, що 'одного дня задушить більшість життя на Землі'

Дослідники з Технологічного інституту Джорджії і Університету Тохо в Японії з'ясували, що атмосфера Землі стане багата метаном і на ній майже не залишиться кисню через мільярд років.

Цей зсув поверне планету приблизно до того стану, в якому вона була до того, що відомо як Велика подія окислення (GOE) приблизно 2,4 мільярда років тому.

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Згідно з дослідженням, яке було опубліковано в журналі Nature Geoscience, це відбудеться, коли Сонце стане яскравішим і буде виробляти більше тепла.

Це призведе до зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері, оскільки газ розщеплюється через підвищення рівня тепла. Менше вуглекислого газу означає менше фотосинтезуючих організмів, таких як рослини, що призведе до меншої кількості кисню, пише Science Alert.

"Падіння кисню є дуже, дуже екстремальним. Ми говоримо про те, що кисню в мільйон разів менше, ніж сьогодні", — сказав Кріс Рейнхард із Технологічного інституту Джорджії.

Це матиме значні наслідки для життя на Землі. Люди та більшість інших форм життя, які покладаються на кисень, щоб прожити протягом дня, не зможуть існувати в цій нових умовах.

Дослідження також має наслідки для наших зусиль виявити ознаки життя далі у Всесвіті. Вчені зауважують, що кисень є однією з найважливіших біосигнатур, які можуть вказувати на наявність життя на інших планетах.

Однак це дослідження показує, що наявність кисню не обов’язково означає, що планета придатна для життя.

"Цілком можливо, що нам потрібно шукати інші біосигнатури, окрім кисню, щоб мати найкращі шанси виявити життя", — сказав Рейнхард.

Раніше науковці дослідили, як будуть поводити себе люди, коли дізнаються про кінець світу.

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