Вчені сперечаються, чи виявив телескоп Джеймса Вебба планету з ознаками життя

Інтернетом поширюються чутки про те, що космічний телескоп імені Джеймса Вебба виявив планету з переконливими доказами життя. Йдеться про K2-18 b, екзопланету, яка в 8,6 раза масивніша за Землю.

Космічне тіло розташоване на відстані 120 світлових років від нашої Сонячної системи. Про це повідомляє Ars Technica.

Зокрема, астрофізикиня Ребекка Сметерст сказала, що скоро буде стаття, яка містить вагомі докази існування біосигнатури на екзопланеті. Крім того, британський астронавт Тім Пік розпалив полум’я таким коментарем про потенційне інопланетне життя.

Читайте також: Вперше астрономи побачили галактику, в якій немає жодної зірки

Однак у NASA заявили, що телескоп не виявив остаточних доказів існування життя на екзопланеті. Кніколь Колон, заступниця наукового співробітника телескопа з вивчення екзопланет додала, що очікується, що спостереження JWST можуть призвести до початкової ідентифікації потенційних біосигнатур.

Астрономи вважають, що це може бути "гіцейська" екзопланета, тобто на її поверхні є водні океани та багата воднем атмосфера. Раніше астрономи вивчали цю планету за допомогою космічного телескопа Хаббла, але їх інтерес зріс, коли телескоп Вебба зробив кілька інтригуючих спостережень.

Серед молекул, знайдених Веббом, був диметилсульфід. Це органічна сполука, яка виділяється фітопланктоном в океанах Землі в межах процесу метаболізму.

Важливо те, що на Землі диметилсульфід виробляється лише життям. Це не доводить існування життя на K2-18 b. Тривають серйозні дебати щодо вимірювань води, метану та диметилсульфіду за допомогою телескопа.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

Читайте також про комету, яка втричі більша за гору Еверест – вона вибухнула в космосі й наближається до Землі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!