Науковці шокували: цей предмет брудніший за ваш унітаз

Дослідження показали, що на клавіатурі можуть жити кишкова паличка, стафілокок, стрептокок та інші шкідливі бактерії. Ці бактерії можуть викликати застуду, грип та інші інфекції.

Як повідомляє спеціалізоване видання WebMD, час від часу клавіатуру треба чистити.

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Використовуйте стиснене повітря для видалення пилу та сміття. Потім скористайтеся дезінфікуючими серветками.

Уникайте їжі за комп'ютером. Частинки їжі, які потрапляють між клавішами комп'ютера, можуть викликати бактерії.

Також мийте руки з милом і водою протягом 20 секунд, особливо після туалету, перед їдою та після перебування в громадських місцях.

Не торкайтеся обличчя брудними руками. Бактерії можуть потрапити в ваш організм через очі, ніс і рот.

Фахівці зауважують й на інші фактори ризику:

Люди, які багато працюють за комп'ютером, наприклад медсестри, піддаються більшому ризику зараження бактеріальними інфекціями. Чохли для клавіатури можуть допомогти зберегти клавіатуру в чистоті, але їх також потрібно регулярно чистити.

Хімічні дезінфікуючі засоби можуть пошкодити клавіатуру, тому їх слід використовувати з обережністю.

Пам'ятайте, що гігієна рук - це найкращий спосіб захистити себе від шкідливих бактерій.

Раніше науковці попередили, що хмари можуть переносити бактерії, стійкі до ліків.

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