Вчені розповіли про переваги займатись фізичними вправами в один і той де час щоденно

Вчені відповіли, чому фізичні тренування повинні проходити в один і той же час

Нове дослідження, проведене Університетом Манчестера, вказує на те, що встановлення регулярного ритму фізичних вправ в один і той самий час кожен день може мати численні корисні ефекти.

Дослідження, проведене на мишах, виявило, що це покращення може впливати на локальні біологічні годинники в суглобах і хребті. Про це пише Sciense Alert.

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Мозок має центральний біологічний годинник, але також існують інші, більш локалізовані годинники в різних частинах організму. За результатами дослідження, фізичні вправи можуть скидати ці локальні годинники в один і той самий час кожен день, сприяючи їхній кращій синхронізації з центральним годинником у мозку.

"Наші результати показали, що фізична активність вранці, пов'язана з щоденним циклом сну, передає інформацію про час від центрального світлочутливого годинника в мозку до скелетних тканин, які несуть вагу", – пояснює Кінг-Джун Мен, хронобіолог в Університеті Манчестера.

Дослідження використовувало генетичні звіти для моніторингу годинників у хрящах і хребті мишей, які тренувалися в різний час. Результати вказують на можливість покращення синхронізації годинників у різних частинах організму та підкреслюють важливість регулярності у фізичних вправах для загального здоров'я кісток та суглобів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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