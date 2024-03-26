Вчені розкрили загадку 'зон смерті' у пустелі Наміб

Казкові кола Намібії - це дивні залисини, які зустрічаються на сухих луках на краю пустелі Наміб. Їхнє формування досліджувалося десятиліттями, але останнім часом стало предметом нових дискусій.

Нове дослідження команди з Геттінгенського університету (Німеччина) та Університету Бен-Гуріона (Ізраїль) проливає світло на цю таємницю.

Вчені виявили, що трава в "чарівних колах" засихає через нестачу води, верхній шар ґрунту (10-12 см) діє як "зона смерті", де ніщо не може вижити довго. Крім того, нова трава в цих колах відмирає через 10-20 днів після дощу. Про це пише SciTechDaily.

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Причиною "кіл смерті" не є терміти, як вважалося раніше. Висока провідність води в перші 20 днів після дощу виснажує верхні шари ґрунту.

Багаторічні рослини витягують воду з цих шарів, не залишаючи шансів новій траві. Кругла форма кіл ймовірно формується самою травою, яка прагне максимально використовувати ґрунтову воду.

Це явище можна схарактеризувати як "ройовий інтелект", що виник внаслідок нестачі ресурсів. Дослідження дає нове розуміння динаміки екосистем в екстремальних умовах.

Це дослідження є важливим кроком до розуміння таємниці казкових кіл Намібії.

Нагадаємо, в Єгипті знайдено 4300-річну гробницю жреців з вражаючими настінними розписами.

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