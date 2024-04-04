Науковці розкрили несподівану користь винограду для мозку

Дослідження, проведені командою доктора Джона Пеццуто з Університету Західної Нової Англії, виокремили виноград як можливий ключ до здоров’я та довголіття.

Основні висновки дослідження, опублікованого у наукових журналах, вказують на те, що вживання навіть невеликої кількості винограду щодня може мати значний вплив на наше здоров’я. Зокрема, виноград допомагає боротися з ожирінням печінки, покращує роботу мозку та навіть впливає на метаболічні процеси, пише Knowridge Science Report.

Результати дослідження показали, що споживання навіть невеликої кількості винограду може перешкодити прогресуванню жирової печінки та продовжити тривалість життя. Крім того, виноград має потенціал покращити когнітивні функції, що робить його цікавим в контексті профілактики когнітивного зниження, пов’язаного з віком.

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Дослідники з Університету Західної Нової Англії виявили, що виноград може:

Запобігати ожирінню печінки: завдяки антиоксидантам, виноград може допомогти захистити печінку від пошкоджень, викликаних дієтою з високим вмістом жиру.

Продовжити життя: дослідження на тваринах показало, що вживання винограду може продовжити життя на 4-5 років.

Покращити роботу мозку: виноград може допомогти захистити мозок від вікових змін і покращити когнітивні функції.

Вплинути на метаболічні процеси: виноград може допомогти організму краще переробляти поживні речовини і виробляти енергію.

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