Науковці показали відео, як людська кров стає зеленою

Колір крові у людей зазвичай червоний. Він залежить від рівня кисню. Коли кров несе багато кисню, вона червона, а коли менше кисню - темно-червона або навіть синювато-фіолетова (як у венозній крові). Це через різний колір гемоглобіну - білка у червоних кров'яних клітинах, який зв'язується з киснем.

Тим часом дослідники розгадали загадку того, чому в глибинах океану червоний колір перетворюється на зелений, причому ця зміна стосується навіть людської крові. Про це повідомляє IFLScience.

Відеоматеріал, зроблений дайвером на великій глибині, демонструє явище, де кров з його пальця після укусу мурени має зелений колір. Зйомка проводилася на глибині приблизно 20 метрів під водою.

Основа такого незвичайного перетворення є досить зрозумілою. Об'єкти стають видимими, коли відбите від них світло сприймається нашими очима. Червоні предмети сприймаються як червоні, тому що вони відображають переважно червоне світло, поглинаючи інші кольори спектра.

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Це базове пояснення, дане нам у шкільному курсі фізики, але насправді процес набагато складніший. Насправді об'єкти відбивають світло різних довжин хвиль. Кров, наприклад, відбиває переважно червоне світло, тоді як зелене і синє світло відбивається меншою мірою.

Коли йдеться про воду в океані, вона здається синьою через поглинання великої кількості світла червоних довжин хвиль. Поринаючи на значну глибину, ми виявляємо, що червоне світло поглинається ще сильніше, залишаючи видимим лише зелене світло для наших очей чи камери.

За інформацією Національного управління з вивчення океанів та атмосфери США, на великих глибинах такі тварини стають практично невидимими. Тварини чорного кольору поглинають всі кольори світла, а червоні за цих умов також сприймаються як чорні, оскільки червоне світло не відбивається назад. У результаті на глибині домінують тварини червоного та чорного кольорів.

Нагадаємо, майбутні батьки можуть передбачити групу крові своєї дитини, якщо вони знають свою власну.

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