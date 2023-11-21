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Здоров'я

Вчені відповіли скільки кави на день треба пити для поліпшення роботи мозку

Ігор Романько

Скільки потрібно пити чашок кави на день для покращення роботи мозку

Дослідження підтверджує, що вживання значної кількості кави може позитивно впливати на роботу мозку. Науковці вивчили мозок понад 2 тис. осіб у віці від 45 до 74 років, порівнюючи чотири групи людей за кількістю випитих чашок кави щоденно.

Результати дослідження показали, що ті, хто вживав 3-4 чашки кави в день, мали найсильнішу структуру мозку, враховуючи такі фактори, як збереження товщини кори, що зазвичай пов'язане з вищим інтелектом, пише Mindbodygreen.

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Було всього 4 групи піддослідних:

  1. Менше 1 чашки кави на день;
  2. 1-2 чашки кави на день;
  3. 3-4 чашки кави на день;
  4. 5-6 чашок кави в день.

Це доповнює існуючі докази про те, що кава сприяє загальному здоров'ю та мозковій діяльності. Кава вже відома своєю здатністю уповільнювати зниження когнітивних функцій і може знизити ризик розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера.

Інші дослідження показали, що кава сприяє зниженню частоти серцево-судинних захворювань, раку, а також неврологічних, метаболічних захворювань і захворювань печінки.

"Результати свідчать, що 3-4 чашки кави на день можуть бути оптимальними для збереження важливої структури мозку, покращення когнітивних функцій та загальної активності мозку", – висновки дослідження.

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