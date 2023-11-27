Науковці визначили найлегший спосіб продовжити життя на 10 років мінімум

Кожен з нас щодня стикається з вибором між здоровою та "комфортною" їжею. Та вчені дали новий стимул обирати здорове харчування, оскільки дослідження, проведене в Великій Британії, показало, що перехід на здорову дієту може продовжити ваше життя на цілих 10 років.

Команда дослідників з Університету Бергена в Норвегії, під керівництвом Ларса Фаднеса, проаналізувала дані майже півмільйона жителів Великобританії з врахуванням їхнього харчування та стану здоров'я. Результати вказують на те, що вибір здорової дієти може бути ключем до тривалого життя, пише Science Alert.

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Після детального аналізу харчових звичок та моделей змін у дієті, дослідники визначили, що ті, хто перейшов від нездорового харчування до дотримання рекомендацій посібника Eatwell, збільшили свою очікувану тривалість життя на 9 років. А ті, хто обрав дієту довголіття, що включає цільні зерна, горіхи, фрукти та овочі, плюс помірна кількість риби, навіть на 10 років більше.

Науковці стверджують, що внесення стійких змін у дієту може бути ключем до здорового майбутнього.

Дослідники також наголошують на важливості впровадження податків та субсидій для підтримки здорового харчування та політики, спрямованої на покращення доступності здорової їжі. Це може не тільки позитивно вплинути на здоров'я громадян, але й допомогти розв'язати системні проблеми громадського здоров'я.

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