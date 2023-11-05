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Наука

Науковці пояснили, чому не варто вживати забагато солі

Анастасія Крищук

Науковці пояснили, чому не варто вживати забагато солі

Надмірне вживання солі може загрожувати здоров'я. Дослідження Університету Тулейна пов’язує часте додавання солі в їжу з вищим ризиком діабету 2 типу.

Згідно з дослідженням, зменшення споживання солі може бути життєво важливим профілактичним заходом. Було опитано понад 400 000 осіб, що виявило підвищення ризику на 39% для регулярних споживачів солі, повідомляє SCITECHDAILY.

Ті, хто ризикує захворіти на цукровий діабет 2 типу, можливо, вже знають, що їм слід уникати цукру, але нові дослідження показують, що вони також можуть відмовитися від солі.

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У порівнянні з тими, хто "ніколи" або "рідко" вживав сіль, учасники, які "іноді", "зазвичай" або "завжди" додавали сіль, мали на 13%, 20% і 39% вищий ризик розвитку діабету 2 типу відповідно.

За словами дослідників, обмеження солі може зменшити ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії, але це дослідження вперше показує, що прибирання сільнички зі столу також може допомогти запобігти діабету 2 типу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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