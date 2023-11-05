Науковці пояснили, чому не варто вживати забагато солі

Надмірне вживання солі може загрожувати здоров'я. Дослідження Університету Тулейна пов’язує часте додавання солі в їжу з вищим ризиком діабету 2 типу.

Згідно з дослідженням, зменшення споживання солі може бути життєво важливим профілактичним заходом. Було опитано понад 400 000 осіб, що виявило підвищення ризику на 39% для регулярних споживачів солі, повідомляє SCITECHDAILY.

Ті, хто ризикує захворіти на цукровий діабет 2 типу, можливо, вже знають, що їм слід уникати цукру, але нові дослідження показують, що вони також можуть відмовитися від солі.

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У порівнянні з тими, хто "ніколи" або "рідко" вживав сіль, учасники, які "іноді", "зазвичай" або "завжди" додавали сіль, мали на 13%, 20% і 39% вищий ризик розвитку діабету 2 типу відповідно.

За словами дослідників, обмеження солі може зменшити ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії, але це дослідження вперше показує, що прибирання сільнички зі столу також може допомогти запобігти діабету 2 типу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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