Науковці пояснили, які породи собак живуть менше за інших

Вчені з Університету Аделаїди вперше пояснили, чому великі собаки живуть менше, ніж менші породи.

Їх дослідження, опубліковане в журналі The American Naturalist, показало, що вибіркове розведення за розміром зробило великі породи більш сприйнятливими до раку.

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Дослідники проаналізували дані про тривалість життя та смерті 164 порід собак, розміром від чихуахуа до догів. Вони виявили, що більші собаки частіше помирають від раку в молодшому віці порівняно з маленькими собаками.

"Ми вважаємо, що зв’язок між розміром тіла собаки та тривалістю її життя може бути спричинений еволюційним відставанням захисту організму від раку", — сказав доктор Джек да Сілва, дослідник Школи біологічних наук Університету Аделаїди.

"Ця теорія базується на ідеї, що якщо ви інвестуєте більшу частину своїх ресурсів і енергії в ріст і розмноження, ви не можете також інвестувати їх у відновлення клітин і захист від раку. У всіх організмів увага зосереджена на ранньому розмноженні, навіть якщо це відбувається коштом підтримки та відновлення тіла та довшого життя", — додав він.

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Результати дослідження відповідають теорії старіння, відомої як оптимізація життєвого циклу або "одноразова сома". Ця теорія стверджує, що організми, які інвестують більше ресурсів у ріст і розмноження, швидше старіють і мають меншу тривалість життя.

Результати дослідження можуть бути корисними при розгляді старіння людей. Собаки є гарною моделлю для вивчення старіння людей, оскільки вони живуть у середовищі, яке захищає їх від випадкових та інфекційних причин смерті, і, отже, вони з більшою ймовірністю помруть від вікових захворювань, таких як рак.

Попри те, що результати дослідження можуть викликати занепокоєння у власників великих собак, дослідники прогнозують, що більші породи з часом розвиватимуть кращі гени боротьби з раком.

"Більшість із близько 400 порід собак, які ми знаємо сьогодні, були створені лише за останні 200 років. Більші собаки не встигли розвинути кращі механізми захисту від раку, щоб відповідати їхньому розміру. Це все ще може статися, але це може завдати шкоди відтворенню", — сказав доктор да Сілва.

Науковець прогнозує, що більші породи пристосуються і подовжать своє життя, але, виходячи з теорії старіння, у майбутньому вони, швидше за все, матимуть менші розміри посліду.

"Це може статися природним шляхом або через вибіркове розведення, оскільки люди зосереджуються на розведенні більших собак, які мають нижчий рівень раку і, отже, більшу тривалість життя", — сказав він.

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