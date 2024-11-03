Вчені виявили у Франції скам’янілі рештки доісторичної комахи вагою 45 кілограм

У результаті нового дослідження науковці змогли детально вивчити анатомію гігантської доісторичної істоти артроплеври, яка існувала близько 340 мільйонів років тому. Довжина цього членистоногого сягала 2,5 метрів, а вага перевищувала 45 кілограмів.

Завдяки двом добре збереженим скам'янілостям, знайденим на французькому вугільному родовищі у 1980-х роках, дослідники вперше змогли дослідити будову голови цієї загадкової істоти. Використовуючи сучасні методи комп'ютерної томографії, вчені виявили, що голова артроплеври мала круглу форму з двома дзвоникоподібними вусиками, випуклими очима, подібними до крабових, та невеликим ротом, пристосованим для споживання листя і кори. Про це повідомляє Metro.

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За словами співавтора дослідження Мікаеля Лерітьє, артроплевра поєднувала в собі тіло багатоніжки з головою стоноги. Ця істота, як і сучасні членистоногі, періодично скидала свій екзоскелет через отвір у голові.

Артроплеври населяли екваторіальні ліси в період між 346 і 290 мільйонами років тому, наприкінці палеозойської ери. Палеобіолог Джеймс Ламсделл підкреслює важливість цього відкриття, зазначаючи, що вчені довгий час прагнули дослідити будову голови цієї істоти, але побоювались пошкодити делікатні скам'янілості при традиційних методах дослідження.

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