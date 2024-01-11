Вчені виявили спосіб помітити хворобу Паркінсона за 30 років до появи симптомів

Дослідники відкрили метод виявлення хвороби Паркінсона за 30 років до появи симптомів. Цей прорив передбачає більш чутливе відстеження нейродегенерації, ніж поточні методи.

Результати можуть призвести до ранньої діагностики та лікування, потенційно на 10 років раніше, ніж це можливо зараз. Дослідження проводили вчені з The Florey and Austin Health у Мельбурні, Австралія, повідомляє SciTechDaily.

Професор Флорі Кевін Барнем сказав, що хворобу Паркінсона, виснажливий нейродегенеративний стан, часто вважають хворобою старості. Насправді вона починається в середньому віці і може залишатися непоміченою десятиліттями.

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Діагностувати хворобу Паркінсона дуже важко, поки не з’являться очевидні симптоми, до цього часу руйнується до 85 відсотків нейронів мозку, які контролюють координацію рухів. На цьому етапі багато методів лікування, швидше за все, будуть неефективними.

Провідний дослідник професор Барнхем і його колеги описують, як відомий біомаркер під назвою F-AV-133 можна використовувати з позитронно-емісійною томографією (ПЕТ) для діагностики хвороби Паркінсона та точного відстеження нейродегенерації.

У Мельбурнському дослідженні професор Флорі Кріс Роу та його команда Austin Health сканували 26 пацієнтів із хворобою Паркінсона, контрольну групу з 12 осіб та 11 осіб із розладом поведінки уві сні, пов’язаним із швидкими рухами очей (RBD), який є сильним показником захворювання. .

Кожна особа пройшла два ПЕТ-сканування з інтервалом у два роки. ПЕТ-сканування показало "значну втрату нейронів" у трьох ключових областях мозку в осіб із захворюванням, що свідчить про те, що F-AV-133 є більш чутливим засобом моніторингу нейродегенерації.

Отримані результати відкривають шляхи до розробки протоколів скринінгу для діагностики та лікування хвороби Паркінсона на 10 років раніше, ніж зараз можливо. Це також може допомогти в ідентифікації пацієнтів для клінічних випробувань.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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