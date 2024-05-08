Науковці виявили ртуть в рибі, яка є однією з найпопулярніших у світі

Вчені виявили присутність ртуті у рибі, яка є однією з найбільш вживаних у світі. Процеси добування та спалювання вугілля призводять до викидів ртуті у навколишнє середовище. Обмеження на випуск цієї токсичної речовини були введені більше півстоліття тому, але заходи контролю діють лише на суші.

Весь цей час ртуть невпинно надходила в океанські води. Про це інформує ВВС.

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Дослідження показали, що ртуть накопичується у тунцях, які харчуються зараженою здобиччю. Тунець вважається однією з найбільш популярних комерційних риб на ринку, і щорічно люди споживають тонни цієї риби, не підозрюючи про потенційну загрозу для здоров’я.

Автор дослідження Аніас Медьє зазначив, що з 1971 по 2022 рік рівень ртуті у тунцях Тихого океану залишався стабільним, за винятком північно-західної частини, де спостерігалося зростання через промислові викиди в Азії.

Медьє також наголосив, що ртуть накопичувалася у тунцях протягом багатьох років, і навіть при значному зменшенні викидів, зниження концентрації цього токсичного елемента в океані не відбудеться відразу. Тому людям доведеться проявити терпіння, щоб побачити позитивні зміни.

Раніше експерти назвали види риби, що не містять ртуть та є безпечними для вживання.

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