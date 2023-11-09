Науковці знайшли рештки єдиного гібрида людини першого покоління (фото)

Науковці досліджують рештки гомініну, які були знайдені 2012 року в Денисовій печері, яка знаходиться в горах Алтаю. У той час було знайдено кістки, що колись були пальцями предка людини.

Як повідомляє IFLScience, науковці прозвали історичну істоту "Денисов 11", або скорочено "Денні". Його кістки є єдиними відомими фізичними залишками гібрида людини першого покоління, який народився в результаті схрещування неандертальця з денисівцем.

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За оцінками, останкам Денні приблизно 90 000 років. Коли науковці провели аналіз ДНК кісток, то з'ясували, що вони належали істоті жіночого роду, яка загинула у "підлітковому" віці. Її матір була неандертальцем, а батько — денисівцем.

Автор дослідження та Нобелівський лауреат Сванте Пяабо тривалий час працював над геномом неандертальця. Він вважає, що батько Денні мав невелику частку неандертальського походження від сотень поколінь до його життя.

Видання IFLScience зауважує, що неандертальці та денисівці — два види гомінідів, тісно пов’язані з сучасними людьми. Ці два види мешкали в Євразії, поки їх не замінили сучасні люди приблизно 40 000 років тому.

Останки неандертальців були знайдені в Європі, на Близькому Сході та в Центральній Азії, але докази існування тут денисівців були знайдені лише в горах Алтаю та в карстовій печері Байшия на Тибетському плато.

Науковці мали змогу досліджувати лише деякі рештки денисівців – кілька зубів, кістку нижньої щелепи, фрагменти черепа та кістку пальця. Через це уявлення, який вони мали вигляд, дослідники не мають. Вони припускають, що за життя вони були дуже схожі на неандертальців.

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"Більшість визначає неандертальців, денисівців і Homo sapiens як окремі види, але беззаперечно, що всі вони були досить тісно пов’язані між собою, щоб спаровуватися і мати дітей", – пише видання.

Зазначається, що більшість сучасних людей європейського походження мають неандертальські гени у своєму геномі. Гени денисівців містяться у генетиці деяких людей, що мешкають у Південно-Східній Азії.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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