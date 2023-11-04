Вчені виявили, що мозок людини працює інакше під час онлайн відеоконференцій

Вчені з'ясували, як мозок людини реагує на спілкування по онлайн відеозв'язку

Ви коли-небудь відчували незручність, прощаючись в Zoom? Нове дослідження вказує на те, що ваш мозок обробляє розмови у відеочаті Zoom по-іншому, ніж при звичайному обличчя-до-обличчя спілкуванні, навіть коли ви спілкуєтеся з реальною людиною.

Дослідження проведене науковцями з Єльського університету виявило, наскільки важливим є особисте спілкування для нашого сприйняття інших людей, пише Sciense Alert.

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Соціальні системи в людському мозку активуються більше під час реальних особистих зустрічей, ніж у відеочатах Zoom, зауважив нейробіолог Джой Хірш, старший автор статті наукового дослідження. Онлайн-представництво обличчя, принаймні за сучасних технологій, не активує ті соціальні нейронні шляхи в мозку, які активуються при звичайних зустрічах.

Попередні дослідження, які використовували нейровізуалізацію для вивчення активності мозку під час соціальних взаємодій, зазвичай фокусувалися на окремих особах, а не на парах.

У цьому дослідженні науковці порівнювали спілкування двох осіб у реальному часі та відеочатах. Учасниками були 28 здорових дорослих різного віку, статі та етнічного походження без порушень зору.

В ході дослідження, Хірш та її команда використовували різні техніки, включаючи функціональну спектроскопію ближнього інфрачервоного діапазону (fNIRS), електроенцефалографію (ЕЕГ) та пристрої відстеження очей для того, щоб систематично фіксувати активність мозку та очей учасників під час спілкування.

Результати порівняння показали, що під час особистих зустрічей співрозмовники проявляли більше синхронізованої нейронної активності та обміну соціальними сигналами. Дослідження також виявило, що зоровий контакт був більш інтенсивним під час особистих зустрічей.

Навіть за використання сучасних веб-камер високої роздільної здатності, спілкування в відеочатах може обмежувати зоровий контакт. Наприклад, подивившись у камеру, ми не можемо бачити очі нашого партнера, що робить натуральний зоровий контакт менш інтенсивним. З іншого боку, коли ми дивимося на екран, здається, ніби ми дивимося нижче поля зору нашого співрозмовника.

Хоча результати цього дослідження обмежені кількістю учасників, вони підкреслюють важливість особистого спілкування для нашого мозку та соціальних зв'язків. Люди за природою є соціальними істотами, і наш мозок пристосований до обробки динамічних сигналів обличчя, які ми спостерігаємо під час реальних взаємодій з іншими людьми.

За дослідженням, віртуальне спілкування на платформі Zoom виявилося менш насиченим у відношенні до соціальних сигналів та активності мозку, порівняно з особистими зустрічами.

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