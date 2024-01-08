Вчені виявили, що куріння спричиняє зменшення мозку

Дослідження Вашингтонського університету показує, що куріння зменшує мозок і прискорює його старіння. Процес незворотній навіть після відмови від нікотину.

Дослідження проводили вчені Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. Відмова від куріння запобігає подальшій втраті мозкової тканини, але все ж припинення куріння не повертає мозок до початкового розміру, повідомляє SciTechDaily.

Дослідження допомагає пояснити, чому курці піддаються високому ризику вікового зниження когнітивних функцій і хвороби Альцгеймера. Розмір мозку, і поведінка щодо паління є спадковими. Близько половини ризику паління людини можна пояснити його генами.

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Зв’язок між курінням і об’ємом мозку залежав від дози: чим більше пачок людина викурює на день, тим менший об’єм його чи її мозку. Дослідники визначили послідовність подій: генетична схильність призводить до куріння, що призводить до зменшення об’єму мозку.

Зменшення об’єму мозку відповідає прискореному старінню. Старіння та куріння є факторами ризику розвитку деменції.

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