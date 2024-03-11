Науковці назвали дієту, яка уповільнює біологічне старіння

Недавнє дослідження, проведене на базі Університету Південної Каліфорнії (USC), Єльської школи медицини та Інституту молекулярної онкології AIRC в Італії, виявило, що дотримання дієти у стилі голодування може мати низку переваг для здоров'я.

Дослідження показало, що ця дієта, відома як імітування голодування, допомагає знизити ризик захворювань та уповільнити процес старіння клітин, пише sciencealert.

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Дієта, що імітує голодування, передбачає скорочення прийому їжі лише до певної кількості рослинних супів, енергетичних батончиків, чіпсів, чаю, вітамінів і мінеральних добавок протягом п'яти днів. Ця стратегія забезпечує організм низькокалорійною, але живильною дієтою з високим вмістом ненасичених жирів.

Учасники дослідження, які брали участь в цикли дієти, показали знижену резистентність до інсуліну, зменшення жиру в печінці та ознаки старіння імунної системи. Це сприяло зниженню біологічного віку та загальної кількості захворювань учасників.

Геронтолог Валтер Лонго з USC зазначив, що учасники, які дотримувалися дієти, виявилися на 2,5 роки молодшими за середнім біологічним віком порівняно з іншими групами. Важливо відзначити, що зміцнення здоров'я не було пов'язане зі значною втратою ваги, що свідчить про потенційні інші механізми користі від цієї дієти.

Це дослідження підкреслює важливість дієти, що імітує голодування, як способу покращення здоров'я та уповільнення старіння клітин. Його результати були опубліковані в Nature Communications і можуть послужити стимулом для рекомендації цієї стратегії як частини здорового способу життя.

Зауважимо, перед внесенням раптових змін у свій раціон важливо проконсультуватися з лікарем або медичним працівником.

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