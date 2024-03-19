Вчені дослідили причину краху Аккадської імперії у Месопотамії

Велич стародавньої цивілізації, яка постала на теренах Месопотамії в період із 2334 по 2218 рік до нашої ери за часів правління легендарного Саргона Великого, змінила хід історичних подій у цьому регіоні. До приходу Саргона ця територія була розділена на окремі міста-держави, які існували відокремлено одне від одного. Саме Саргон об'єднав їх під єдиним прапором, зібравши за столом перемовин. Цей вчинок не лише увічнив ім'я Саргона в літописах, а й став прикладом для наступних імперій, показавши шлях до об'єднання різних регіонів. Про це пише IFL.Science.

Точне місцезнаходження столиці Аккадської імперії, міста Аккад, досі залишається загадкою для істориків та археологів. Вважається, що воно розташовувалося вздовж річки Євфрат, проте його конкретна локація є предметом наукових дискусій. Незважаючи на невизначеність цього питання, вплив Аккаду був незаперечним. Імперія Саргона простягалася від Перської затоки до Середземного моря, можливо, навіть сягаючи острова Крит. Ця держава принесла золотий вік торгівлі, мистецтва, науки та ввела перлину інноваційних рішень – першу в світі поштову систему, за якої повідомлення відправлялися на глиняних табличках, обгорнутих шаром глини.

У серці імперії стояв Саргон – лідер, який цінував відданість. Він призначав на ключові посади довірених осіб, зокрема свою дочку Енхедуанну, яка ввійшла в історію як перший відомий автор світової літератури. Правління Саргона тривало 56 років, а його наступники, незважаючи на повстання та внутрішні суперечки, продовжували розширювати межі імперії. Одним із видатних правителів був онук Саргона – Нарам-Сін, відомий своїми військовими звитягами, проте його гординя, згідно з легендами, розгнівала богів і стала передвісником падіння всієї імперії.

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Проте, дослідження вказують, що справжньою причиною краху Аккадської імперії могла стати зміна клімату – стародавня екологічна криза, яка, ймовірно, спричинила голод, порушивши торгівельні шляхи та підірвавши основи імперії. Внаслідок цього Аккаду стало важко протистояти повстанням та вторгненням. Останні правителі, Дуду та Шу-Турель, спостерігали, як їхній вплив слабшав, і колись велике місто зникло зі сторінок історії, залишивши по собі спадщину єдності, інновацій та нагадування про силу природи.

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