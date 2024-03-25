Вчені довели, що собаки розуміють людську мову

Вчені з Угорщини та США виявили, що собаки мають когнітивні здібності, які раніше не приписувалися їм. Експеримент, проведений командою дослідників під керівництвом Маріанни Борос з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті, дослідив реакцію мозку 27 собак на знайомі та незнайомі слова. Власники собак вимовляли фразу "Чарлі, дивись, м'яч!", тримаючи в руках іграшку. Іноді іграшка відповідала слову, а іноді ні.

Дослідження, опубліковане в журналі Science New, свідчить про те, що собаки не лише розуміють слова, але й можуть формувати ментальні концепції та відчувати здивування.

За допомогою електродів, прикріплених до голів собак, дослідники виявили, що собаки реагували здивуванням, коли бачили несподівану іграшку. Ця реакція, відома як ефект N400, раніше спостерігалася лише у людей.

Еллен Лау, нейробіологиня з Університету Меріленда, пояснює: "Це дослідження дає нове розуміння того, як тварини сприймають мову. Попередні дослідження натякали на те, що собаки розуміють слова, але це пропонує глибше розуміння їхніх когнітивних здібностей."

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Результати дослідження свідчать про те, що собаки мають більш розвинений рівень розуміння людської мови, ніж вважалося раніше. Їхня здатність формувати ментальні концепції та відчувати здивування свідчить про те, що вони розуміють більше, ніж просто слова, і можуть використовувати цю інформацію для прогнозування та очікування.

Це дослідження відкриває двері для подальшого вивчення когнітивних здібностей собак та інших тварин.Можливо, одного дня ми зможемо краще спілкуватися з нашими чотирилапими друзями та розуміти їхні думки та почуття.

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