Науковці були шоковані, досліджуючи мумію з Єгипту: у жінки всередині знайшли мертвих дітей (фото)

Археологи з Університету Джорджа Вашингтона зробили шокуюче відкриття після повторного дослідження муміфікованої матері-підлітка, яка померла під час пологів понад 1500 років тому.

Команда провела комп’ютерну томографію (КТ) тіла, виявивши голову дитини, яка застрягла в її родових шляхах, і інший плід, який застряг у грудній порожнині, пише DailyMail.

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Жінку, якій було не більше 17 років, поховали разом з обезголовленою дитиною, що змусило експертів припустити, що вона несвідомо вагітна двійнею. Останки жінки були знайдені в 1908 році на кладовищі Ель-Багават в оазисі Харга в Єгипті, розташованому в Західній пустелі.

Вважається, що на момент смерті жінці було від 14 до 17 років, і вона була похована зі зв’язаними ганчірками руками та ногами. Її також засипали "великою кількістю солі", яка має висушуючі властивості, що повністю висушувало тіло.

Комп’ютерна томографія ідентифікувала дитину у верхній лівій частині грудної клітки мумії, показуючи довгі кістки, ребра, нервові дуги, череп і п’ять кісток кисті. Хоча в початковому відкритті згадується перший близнюк, у нотатках не згадується інший плід.

"Цей плід раніше не був виявленим", — написала команда в дослідженні, опублікованому цього місяця в International Journal of Osteoarchaeology.

Команда змогла датувати вік смерті дітей між 36 і 40 тижнями пренатального періоду, довівши, що вони були близнюками.

Оригінальні польові записи не вказували причину смерті, але використовуючи докази, фотографії та комп’ютерну томографію, дослідники дійшли висновку, що це "було защемлення голови плода під час сідничного передлежання плода".

"Виявлення голівки плоду у вході в таз переконливо демонструє, що відбулася зупинка пологів. Сідничне передлежання плода, ймовірно, спричинило зупинку пологів", — йдеться в дослідженні.

Команда також зазначила, що це була рідкісна подія – це трапляється лише 0,14 на 10 000 живонароджених.

Яким чином другий плід мігрував у грудну порожнину, поки не ясно.

"Цілком можливо, що невідома дитина була муміфікована разом з іншими внутрішніми органами. Під час процесу муміфікації діафрагма та сполучні тканини в цій області розчинилися, дозволяючи ненародженій дитині рухатися вгору в грудну порожнину", - йдеться в дослідженні.

Дослідники кажуть, що відкриття підкреслює, наскільки небезпечними були пологи за часів Стародавнього Єгипту.

"Пологи в Стародавньому Єгипті вважалися релігійною подією, а не медичною. У той час як медицина в Стародавньому Єгипті добре задокументована, вагітність – ні", – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли рідкісну "пухлину з зубами", якій 3000 років.

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