Прибиральники пояснили, чим легко видалити бруд з піддона душової кабіни

На думку експертів, найбруднішою зоною ванної кімнати є душ, а не туалет. Весь бруд, який змивається під час душу, потрапляє в душовий піддон.

Експертка із прибирання Сара Демпсі з MyJobQuote.co.uk поділилася, як почистити душовий піддон. За її словами, знадобляться декілька доступних інгредієнтів, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, потрібно взяти:

півсклянки харчової соди;

півсклянки білого оцту;

сік лимона;

маленьку миску;

м'яку губку.

Читайте також: Чим відмити іржу в унітазі в домашніх умовах: дієві поради

Змішайте харчову соду та оцет, щоб вони почали шипіти. Додайте в миску сік лимона, щоб надати душу приємний цитрусовий аромат.

Розподіліть суміш піддоном для душу та дайте їй приблизно хвилину, щоб вона подіяла. Потім скористайтеся м’якою неабразивною губкою або ганчіркою, щоб почистити душовий піддон круговими рухами.

Дайте суміші відпочити ще приблизно хвилину, а потім змийте залишки суміші теплою водою. Промокніть душовий піддон чистою сухою тканиною. Бажано виконувати цей метод очищення щотижня, щоб душовий піддон завжди був чистим.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!