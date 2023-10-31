Прибиральники назвали неочікуваний засіб для боротьби з нальотом в унітазі: видаляє стійкі плями

Вапняний наліт з часом накопичується в унітазах, залишаючи після себе плями. Таке забруднення може бути досить стійким.

За словами експертки з прибирання, існують різні способи уберегти унітаз від плям. Сара Демпсі назвала неочікуваний засіб, який чудово справляється з нальотом, повідомляє Express.co.uk.

"Один із моїх улюблених способів прибирання – використовувати колу для чищення туалету. Незвичайно, але насправді вона містить багато дуже ефективних очисних властивостей", – поділилася вона.

Читайте також: Візьміть шпатель, оцет та газети: як почистити жирну та запорошену кухонну витяжку

Достатньо вилити колу з пляшки по краю унітаза. Залиште на годину, а потім гарненько почистіть туалетною щіткою.

Це ефективно видалить стійкі плями з унітаза та зробить його свіжим і чистим. Саме карбонатна кислота в газованому напої допомагає очистити плями.

Також експертка порадила протирати ручку змиву унітаза дезінфікуючою серветкою один раз на день. Це дозволить переконатися, що вона залишається максимально чистою.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!