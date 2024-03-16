Вб‘єте весь врожай: коли не можна підживлювати розсаду

У статті ми розглянемо найважливіший процес вирощування овочів: процес вирощування розсади. Мета цього процесу проста: виростити міцну, здорову розсаду з добре розвиненою кореневою та листовою структурами.

Насправді, в цьому немає нічого складного, головне – залучення до процесу та знання кількох фундаментальних принципів. Про це пише Радіотрек.

Якщо ґрунт вже містить достатню кількість поживних речовин, додаткове їх внесення може завдати шкоди розсаді. Ви можете перевірити рівень поживних елементів у ґрунті за допомогою спеціального тест-набору.

На початковому етапі проростки отримують необхідні поживні речовини з насінини. Лише після вичерпання цих запасів рослини потребують додаткового підживлення.

Зазвичай це відбувається після появи справжніх листочків, приблизно через 2-3 тижні після проростання насіння.

Передчасне підживлення розсади може спричинити опіки через надлишок поживних речовин або добрив. Це може серйозно пошкодити розсаду, призвести до поганого росту рослин, підвищити їх сприйнятливість до хвороб і навіть спричинити загибель.

Період спокою розсади

У холодну пору року темпи росту зазвичай сповільнюються, і розсада може перебувати у стані спокою. У цей період вона не потребує додаткового підживлення, оскільки швидкість обмінних процесів в ній значно знижена.

Підживлення розсади, що перебуває у стані спокою, може призвести до накопичення зайвих поживних речовин, які рослини не здатні засвоїти, що може викликати опіки.

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Стресовий стан розсади

Стрес у розсади може виникнути через надмірний або недостатній полив, шкідників, екстремальні температури чи хвороби.

Якщо саджанці перебувають у стресовому стані, вони не можуть ефективно поглинати та використовувати добрива. Це може призвести до накопичення поживних речовин і, як наслідок, опіків.

Внесення підживлення необхідно здійснювати лише тоді, коли розсада відновиться та почне активно рости.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити міцну розсаду з березні.

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