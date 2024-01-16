Вбереже від багатьох хвороб: чому варто регулярно пити чай з кардамоном та корицею

Хто не хоче бути здоровим і міцним? Особливо в холодну пору року, коли ризик захворіти набагато вищий. Звичайно, є багато вітамінів і препаратів для підтримки імунітету та профілактики різних хвороб. Але є ще один спосіб зміцнити здоров’я – приготувати чай за народним рецептом.

Про це пише ТСН.

Цей напій має багато корисних властивостей, він допомагає організму боротися з вірусами та хворобами, а також очищає його від шлаків, токсинів і хвороботворних бактерій.

Інгредієнти

0,5 столової ложки імбиру

0,5 столової ложки кориці

1/6 чайної ложки куркуми

1 щіпка кардамону

0,5 літра води

1 чайна ложка меду

Спосіб приготування

У каструлю налийте воду і доведіть до кипіння. Коли вода закипить, зменшіть вогонь, додайте у каструлю корицю та імбир. Потім додайте куркуму і кардамон, все добре перемішайте. Суміш варто прокип’ятити на повільному вогні хвилин десять. Потім зніміть Зніміть каструлю з вогню і додайте мед.

Чай можна пити щоранку, він допоможе вам почуватися бадьорим і енергійним, а також захистить від застуди та вірусних захворювань.

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Корисні властивості інгредієнтів

Імбир має протизапальні, знеболюючі та протиблювотні властивості. Він також допомагає при застуді та грипі.

Куркума має антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні властивості. Вона допомагає зміцнити імунітет і захистити від раку.

Кориця має протимікробні, протигрибкові та антиоксидантні властивості. Вона також допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Кардамон має протимікробні, протизапальні та антиоксидантні властивості. Він також допомагає знизити рівень холестерину в крові.

Мед має антибактеріальні, протигрибкові та антиоксидантні властивості. Він також допомагає зміцнити імунітет і покращити роботу мозку.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити загальний стан здоров'я.

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