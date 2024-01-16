Русский
Здоров'я

Вбереже від багатьох хвороб: чому варто регулярно пити чай з кардамоном та корицею

Ціхоцька Марія

Вбереже від багатьох хвороб: чому варто регулярно пити чай з кардамоном та корицею

Хто не хоче бути здоровим і міцним? Особливо в холодну пору року, коли ризик захворіти набагато вищий. Звичайно, є багато вітамінів і препаратів для підтримки імунітету та профілактики різних хвороб. Але є ще один спосіб зміцнити здоров’я – приготувати чай за народним рецептом.

Про це пише ТСН.

Цей напій має багато корисних властивостей, він допомагає організму боротися з вірусами та хворобами, а також очищає його від шлаків, токсинів і хвороботворних бактерій.

Інгредієнти

  • 0,5 столової ложки імбиру
  • 0,5 столової ложки кориці
  • 1/6 чайної ложки куркуми
  • 1 щіпка кардамону
  • 0,5 літра води
  • 1 чайна ложка меду

Спосіб приготування

  1. У каструлю налийте воду і доведіть до кипіння.
  2. Коли вода закипить, зменшіть вогонь, додайте у каструлю корицю та імбир.
  3. Потім додайте куркуму і кардамон, все добре перемішайте.
  4. Суміш варто прокип’ятити на повільному вогні хвилин десять.
  5. Потім зніміть
  6. Зніміть каструлю з вогню і додайте мед.

Чай можна пити щоранку, він допоможе вам почуватися бадьорим і енергійним, а також захистить від застуди та вірусних захворювань.

Читайте також: Вчені назвали 2 найкращих рослинних засоби від діабету

Корисні властивості інгредієнтів

  • Імбир має протизапальні, знеболюючі та протиблювотні властивості. Він також допомагає при застуді та грипі.
  • Куркума має антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні властивості. Вона допомагає зміцнити імунітет і захистити від раку.
  • Кориця має протимікробні, протигрибкові та антиоксидантні властивості. Вона також допомагає регулювати рівень цукру в крові.
  • Кардамон має протимікробні, протизапальні та антиоксидантні властивості. Він також допомагає знизити рівень холестерину в крові.
  • Мед має антибактеріальні, протигрибкові та антиоксидантні властивості. Він також допомагає зміцнити імунітет і покращити роботу мозку.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити загальний стан здоров'я.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Здоров'я