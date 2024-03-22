У Кейт Міддлтон діагностували рак: принцеса Уельська звернулася із заявою (відео)

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свій стан на тлі чуток про її зникнення. Вона поділилася тим, що у неї діагностували рак.

Міддлтон розповіла про це на відео, на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських у соцмережі X (раніше Twitter). Принцеса заявила, що вона вже проходить курс хіміотерапії.

Також вона не стала приховувати, що діагноз став для неї "величезним потрясінням". Міддлтон та її чоловік, принц Вільям, роблять все, що можуть, щоб "осмислити і впоратися з цим".

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Після операції, яку вона перенесла, їй знадобився час, щоб відновитися та розпочати лікування від раку. Їй також був потрібен час, щоб пояснити про усе це дітям – Джорджу, Шарлотті та Луї.

"Я їм сказала, що здорова і стаю сильнішою з кожним днем, зосереджуючись на тому, що допоможе мені вилікуватися розумом, тілом та духом", – зазначила вона.

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