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У якої породи собак найкращий нюх: відповідь експертів

Ігор Романько

Яка порода собак має найкращий нюх
Яка порода собак має найкращий нюх

Всупереч поширеній думці, не всі собаки володіють однаково витонченим нюхом. Дослідники з'ясували, що на здатність виявляти запахи більше впливають поведінка та тренування, а не вроджені особливості породи.

Нове дослідження, яке ще не пройшло експертну оцінку, ставить під сумнів уявлення про те, що певні службові породи, такі як німецькі вівчарки, лабрадори-ретривери чи мисливські собаки, мають кращий нюх, ніж інші, пише science.org.

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Вчені припускають, що успіх цих собак у виявленні запахів ймовірно є результатом багаторічної селекції на здатність до навчання та слухняність.

Чому ж Шерлок Холмс використовував для винюхування хорта, а не мопса?

Відповідь проста: це сюжетний хід. В реальності нюх хорта не кращий, ніж нюх мопса.

Як проводили дослідження?

Вчені проаналізували черепи та генетичний матеріал 104 собак 45 різних порід, а також одного виду вовків та койотів.

Що показало дослідження?

  • Домашні собаки, в цілому, мають менш чутливий нюх, ніж вовки та койоти.
  • Істотної різниці в нюху між різними породами домашніх собак не виявлено.
  • Деякі собаки здаються кращими нюхачами завдяки своїй поведінці, тренуванню та бажанню догодити людині.

Важливо зазначити:

  • Дослідження не тестувало собак у польових умовах.
  • Можливо, в деяких ситуаціях певні породи собак мають кращі результати завдяки витривалості, дресируванню або мотивації.

Висновок:

Нюх собак - це складний феномен, який залежить від багатьох факторів, а не лише від породи.

Важливо не стереотипізувати собак, а оцінювати їхні здібності індивідуально.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку за поведінкою.

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