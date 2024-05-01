У якої породи собак найкращий нюх: відповідь експертів
Всупереч поширеній думці, не всі собаки володіють однаково витонченим нюхом. Дослідники з'ясували, що на здатність виявляти запахи більше впливають поведінка та тренування, а не вроджені особливості породи.
Нове дослідження, яке ще не пройшло експертну оцінку, ставить під сумнів уявлення про те, що певні службові породи, такі як німецькі вівчарки, лабрадори-ретривери чи мисливські собаки, мають кращий нюх, ніж інші, пише science.org.
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Вчені припускають, що успіх цих собак у виявленні запахів ймовірно є результатом багаторічної селекції на здатність до навчання та слухняність.
Чому ж Шерлок Холмс використовував для винюхування хорта, а не мопса?
Відповідь проста: це сюжетний хід. В реальності нюх хорта не кращий, ніж нюх мопса.
Як проводили дослідження?
Вчені проаналізували черепи та генетичний матеріал 104 собак 45 різних порід, а також одного виду вовків та койотів.
Що показало дослідження?
- Домашні собаки, в цілому, мають менш чутливий нюх, ніж вовки та койоти.
- Істотної різниці в нюху між різними породами домашніх собак не виявлено.
- Деякі собаки здаються кращими нюхачами завдяки своїй поведінці, тренуванню та бажанню догодити людині.
Важливо зазначити:
- Дослідження не тестувало собак у польових умовах.
- Можливо, в деяких ситуаціях певні породи собак мають кращі результати завдяки витривалості, дресируванню або мотивації.
Висновок:
Нюх собак - це складний феномен, який залежить від багатьох факторів, а не лише від породи.
Важливо не стереотипізувати собак, а оцінювати їхні здібності індивідуально.
Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку за поведінкою.
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