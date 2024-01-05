У хворого на рак китайця лікарі знайшли п’ять живих черв’яків (відео)

Лікарі в Китаї виявили п’ять живих черв’яків у жовчних шляхах 70-річного чоловіка, який проходив операцію з видалення ракової пухлини у товстій кишці.

Чоловік прибув до лікарні з болем у животі. Лікарі виявили пухлину в його товстій кишці й планували провести операцію з видалення пухлини та жовчного міхура, пише New England Journal of Medicine.

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Під час операції лікарі використовували невелику камеру, вставлену в черевну порожнину чоловіка, щоб отримати кращий огляд. Вони були шоковані, коли побачили п’ять великих коричневих черв’яків, що звивалися в його жовчних шляхах.

Лікарі ідентифікували черв’яків як Clonorchis sinensis, також відомі як китайська або східна двуустка. Цей паразит поширений у Східній Азії та східній Росії, але випадки були зареєстровані й в неендемічних країнах, таких як США.

Люди заражаються C. sinensis після проковтування личинок паразитів. Це зазвичай трапляється, коли люди їдять сиру або недоварену прісноводну рибу чи креветки в районах, де виявлено C. sinensis.

Більшість людей, інфікованих C. sinensis, не мають жодних симптомів. Однак велика кількість глистів може викликати біль у животі, головні болі та запаморочення. Якщо не лікувати, паразит може провести решту свого життя в організмі, іноді доживаючи до 30 років.

Лікарі видалили всіх черв’яків і призначили чоловікові протипаразитарні препарати. Він також почав курс хімієтерапії для лікування раку товстої кишки.

Цей випадок є нагадуванням про важливість ретельного приготування риби та креветок, особливо якщо вони були вирощені або виловлені в районах, де поширені паразити.

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