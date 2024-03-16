Біля берегів Бразилії знайшли острів, який був затоплений 45 мільйонів років тому

У 2018 році міжнародна команда науковців проводила дослідження морського дна біля вулканічного масиву, відомого як Піднесення Ріо-Гранде. Під час занурення на глибину близько 650 метрів їхню увагу привернули незвичні відкладення червоної глини, які мали вигляд тропічних ґрунтів.

У новітньому дослідженні вчені зосередилися на вивченні характерного мінерального складу цієї глини, який міг утворитися лише внаслідок вивітрювання на відкритому повітрі за тропічних умов спеки та вологості. Як повідомляє видання Live Science, це стало початком серії відкриттів.

Результати досліджень дозволили припустити, що ця ділянка океану, розташована за 1200 км від узбережжя Бразилії, колись була островом.

Дослідники вважають, що історія височини Ріо-Гранде бере початок близько 80 мільйонів років тому, коли через активність мантійного плюму під серединно-океанічним хребтом відбулося інтенсивне вулканічне виверження, що сформувало це підняття. Згодом, коли вулканізм вщух, плато зміщувалося на захід через Атлантику і поступово опинилося під водою.

Однак приблизно 40 мільйонів років тому стався останній спалах вулканічної активності мантійного плюму, ізольованої від західної частини підняття. Саме в цій ділянці й були виявлені червоні глини, затиснуті між лавовими потоками. Аналіз показав, що їхній вік становить близько 45 мільйонів років.

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За словами одного з авторів дослідження, морського геолога Луїджі Джоване, ці результати є "видатними", оскільки червоні глини є переконливим доказом того, що колись це місце було островом.

Дослідження розпочалося ще у 2018 році, коли вчені виявили крутий 30-кілометровий каньйон, що розділяє підняття навпіл, а також стародавні тераси, затоплені платформи та водоспади. Подальші занурення та аналізи підтвердили, що поблизу узбережжя Бразилії справді ховається колишній тропічний острів, який колись виднівся на поверхні океану. Виявлені червоні глини за складом ідентичні "червоній землі" або "терра рокса", що зустрічається по всій Бразилії, що є вагомим доказом висновків науковців.

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