Гарбузове насіння та йогурт: 7 продуктів, які покращують сон

Як позбутися безсоння дорослій людині? Окрім виправлення недоліків у звичках, є ще один ключовий аспект, який варто переглянути - ваше харчування. Існують продукти, які сприяють покращенню сну. ТСН назвав 7 найкращих з них:

Вишні

Містять мелатонін, природний гормон, що регулює циркадний ритм. Вишневий сік довів свою ефективність у покращенні якості сну.

Ківі

Регулярне вживання ківі привело до покращення сну у тих, хто мав проблеми зі сном.

Арахіс

Містить триптофан, який сприяє циклу сну. Інші продукти з триптофаном - індичка, молоко та яйця.

Лосось

Збагачений омега-3 кислотами, лосось позитивно впливає на регуляцію сну.

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Гриби

Містять вітамін D, який також може покращити якість сну.

Йогурт

Альфа-лактальбумін, білок у йогурті, може зменшити сонливість і підвищити пильність.

Гарбузове насіння

Високий вміст магнію в гарбузових насіннях сприяє продовженню тривалості сну та відчуттю відпочилості.

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