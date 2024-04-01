'Творожок' із зеленої гречки. Найсмачніша страва з живих продуктів

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Має багатий склад і готується лише 5 хвилин.

Інгредієнти на 3-4 порції:

~ 350 г зеленої гречки (2 ст. по 250 мл)

~ 250-300 мл води або рослинного молока

~ 2 банани

~ 200-400 г ягід

~ 2 ч. л. меду або 2 фініки

Далі текст мовою оригіналу

Для "творожка" я проращиваю зеленую гречку, но этот момент можно опустить. Зеленую гречку хорошо промыть в очищенной воде, залить водой комнатной температуры и оставить на ночь. Так мы даем ей набухнуть.

Утром слить воду, гречку переложить в дуршлаг и хорошо промыть водой от образовавшейся слизи. Затем можно уже приступать к приготовлению "творожка".

В чашу блендера помещаем гречку и все остальные ингредиенты, заливаем водой/растительным молоком. Взбиваем все до однородной массы средней густоты.

Аккуратно переложите творожок в чашечки, украсьте на свой вкус и зовите родных пробовать новое полезное блюдо!

Конечно, вначале вкус "творожка" из зеленой гречки будет непривычен, но распробовав, вы поймете, что это необыкновенно вкусно! Это блюдо полюбилась и моим пациентам, а также участникам лечебных курсов. Обычно это блюдо становится фаворитом у детей.