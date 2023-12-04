ТЦК планують збільшити кількість мобілізованих: що відомо

У ТЦК розповіли, як боротимуться зі зловживанням бронювання від мобілізації

На фоні триваючої загальної мобілізації до Збройних Сил України виникли питання щодо добровільної участі військовозобов'язаних у військовій службі.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ, Іван Тимочко, поділився новою стратегією в ефірі телемарафону, яка може сприяти збільшенню кількості мобілізованих громадян.

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Наразі існують категорії військовозобов'язаних, які мають певні пільги щодо мобілізації, але за словами Тимочка, деякі групи громадян можуть надмірно користуватися цими пільгами. Наприклад, деякі абітурієнти намагаються отримати відстрочку від призову, обираючи отримання нової освіти як вихід.

Тимочко розглядає цю ситуацію як форму "законної" корупції, особливо у випадку відстрочки на підставі вступу до вищого навчального закладу.

Подібні випадки також фіксуються у торгово-розважальних центрах, де працівники можуть перебувати на посаді вантажника, проте фактично працювати лише на часткову ставку. Це призводить до неповної робочої зміни, а працівники не завантажені на повну міру.

Тимочко пропонує використовувати реєстр виборців для ефективної мобілізації. Він вважає, що цей реєстр, який містить інформацію про голосування громадян, є найбільш заповненим та передає найбільш правдиву інформацію. Такий підхід, за його словами, може бути більш об'єктивним та розкривати реальний стан зобов'язань громадян перед державою.

Ця нова стратегія стала предметом обговорення та може відобразити складні виклики, які стоять перед українським урядом у забезпеченні адекватного мобілізаційного резерву в умовах загострення ситуації на сході країни.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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