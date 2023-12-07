ТЦК більше не вручатимуть повістки?: В Україні планують кардинально змінити підхід до мобілізації

Міністерство оборони України розпочало реалізацію нового проєкту щодо призову громадян на військову службу. Нововведення передбачає привабливішу систему мобілізації, порівняно з традиційними повістками, оскільки цей метод дозволить залучати в армійські підрозділи фахівців з вузьким профілем, що є складним завданням під час звичайної мобілізації.

Про це розповів адвокат Сергій Гула. Згідно з інформацією адвоката, відомство взяло під крило рекрутингові компанії з метою полегшити мобілізацію без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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За цією системою представники компаній з працевлаштування будуть безпосередньо співпрацювати з військовими частинами. Одночасно персональні дані кандидатів не будуть передаватися територіальним центрам комплектування. Важливою деталлю є те, що відмова від пропозиції не призведе до автоматичної вручення повістки та примусової мобілізації за місцем перебування.

Потенційні військовослужбовці матимуть можливість взаємодії лише з фахівцями-рекрутерами, і вони зможуть відмовитися, якщо вакансія не відповідає їхнім побажанням.

За словами адвоката, компанії рекрутери будуть надавати свої послуги безкоштовно у вигляді підтримки армії. Міністерство оборони також планує продовжити переговори із іншими компаніями з ринку працевлаштування.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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