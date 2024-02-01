Квіти у вазі стоятимуть довго завдяки алкоголю та оцту: як скористатися лайфхаком

Свіжі квіти вдома – це завжди приємно. Вони дарують радість та атмосферу свята. Але, на жаль, їхня краса недовговічна.

Щоб продовжити життя букета, слід дотримуватися кількох простих порад, пише видання SantePlusMag.

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1. Не ставте квіти поруч із фруктами

Фрукти виробляють етилен - газ, який прискорює в'янення квітів. Тому не ставте букет поряд із вазою з фруктами, особливо з такими, як банани, груші та яблука.

2. Додайте оцет і цукор

Цей простий трюк допоможе продовжити життя квітам на кілька днів. Змішайте дві столові ложки яблучного оцту і дві столові ложки цукру в чистій воді у вазі. Не забувайте міняти воду щодня.

3. Використовуйте дистильовану воду

Водопровідна вода може містити хлор і фтор, які шкідливі для квітів. Тому для букетів краще використовувати дистильовану воду.

4. Додайте алкоголь

Алкоголь має антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти загниванню квітів. Додайте кілька крапель горілки або іншого прозорого алкогольного напою в воду у вазі.

5. Міняйте воду щодня

Квіти п'ють воду, тому важливо міняти її щодня. При цьому видаляйте з вази всі відцвілі квіти та листя.

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