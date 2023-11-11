Квітникарі назвали топ-3 ознаки, які свідчать, що рослину варто негайно пересаджувати

Пересадка рослин зазвичай рекомендується весною та влітку, коли умови для них стають сприятливішими і починається активна фаза росту. Але інколи важливо діяти швидко, щоб рослина дожила до весни. Спостереження, швидке прийняття рішень і невідкладне втручання є ключовими в таких випадках, повідомляє Ukr.Media.

Квітникарі розповіли про ознаки, які свідчать про те, що рослину слід пересаджувати негайно, незалежно від сезону та фази росту.

Стан коренів

Для відстеження стану коренів рослини краще садити в прозорі пластикові горщики, які можна поставити в пластикові кашпо. Так ви зможете слідкувати за здоров'ям коренів, не турбуючи рослину. Здорове коріння має активно рости і мати природний колір - біле або жовтувате.

Огляд листя

Обережний огляд листя також важливий. Жовті, коричневі або темні плями можуть свідчити про початок гнильцевого процесу в кореневій системі.

Вологозатримуючий грунт

Восени та взимку, при скороченні світлового дня, рослини менше вживають воду, і грунт може надто збагатитись вологою, що може призвести до гниття коренів. Під час пересадження додайте розпушувачі до грунту, такі як вермикуліт, перліт, кокосовий торф, чипси, діатоміт, цеоліт і деревне вугілля.

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Неправильний розмір горщика

Горщик повинен бути лише на кілька сантиметрів більший за кореневу систему рослини. Зайвий грунт може призвести до застоювання води, що загрожує гниллю коренів.

Щоб сприяти успішній пересадці, варто виконати цю процедуру обережно, уникати пошкоджень коренів, використовуючи новий, повітропроникний грунт та, за необхідності, надавати додаткове фітосвітло.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати рослину, що засихає та гниє.

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