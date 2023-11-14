Квітникарі назвали два найкращі добрива для герані, які можна зробити власноруч

Як зробити добрива для герані в домашніх умовах

Герань – це популярна кімнатна рослина, яка за правильного догляду може радувати своєю красою та тривалим цвітінням. У зимовий період, коли рослині бракує сонячного світла, важливо забезпечити їй особливий догляд.

Забезпечте рослині необхідні поживні речовини, які допоможуть підтримати зростання та зміцнення кореневої системи. У виданні Ukr.media запропонували два ефективних рецепти натуральних добрив для герані, які можна легко приготувати вдома.

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Перше Добриво

Інгредієнти:

Тепла вода - 1 л;

Крохмаль - 1 ч.л;

Цукор - 1 ч.л;

Кефір - 1 ст.л.

Помістіть усі інгредієнти у теплу воду та ретельно перемішайте. Важливо використовувати теплу воду для кращого поглиблення поживних речовин корінням рослини. Крохмаль містить поживні речовини, які підвищують імунітет рослини і роблять ґрунт більш родючим. Використовуйте це добриво 1 раз на 2 тижні або 1 раз на місяць, залежно від стану рослини.

Друге Добриво

Інгредієнти:

Тепла вода - 1 л;

Мелена куркума - 1 ч.л;

Натуральний мед - 1 ч.л.

Ретельно змішайте всі інгредієнти. Куркума містить велику кількість поживних речовин і речовин, які захищають рослини від хвороб та шкідників. Використовуйте це добриво 1 раз на 2 тижні під час зимового періоду. Важливо використовувати натуральний мед для кращого засвоєння поживних речовин.

Перш ніж застосовувати добрива для поливу, дайте ґрунту добре просохнути. Забезпечуючи рослину необхідним живленням взимку, ви забезпечите її здоров'я та красу навіть у невигідних умовах.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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