Цінний артефакт, що пов'язаний з Джеком-різником, знайшли науковці (фото)

Архівісти в Лондоні знайшли тростину, на якій, як вважають, зображено сумнозвісного британського маніяка Джека Різника – серійного вбивці, який вбивав мешканців Лондона з 1888 року.

Тростина була передана старшому інспектору Ебберлайну, головному інспектору лондонської столичної поліції, який керував розслідуванням нерозкритих вбивств у Вайтчепелі, його командою в 1888 році, повідомляє IFLScience.

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Тростина була втрачена протягом кількох років після закриття поліцейського коледжу Бремсхілла в 2015 році, де вона була спочатку виставлена. Однак минулого року його знову знайшли двоє співробітників поліцейського коледжу, які сортували поліцейські пам’ятні артефакти, які були переміщені в сховище після закриття об’єкта Бремсхілл.

На тростині вирізане обличчя чоловіка з довгим носом, густими вусами та бородою. Архівісти з Коледжу поліції вважають, що ця тростина заснована на композиції обличчя Джека Різника, яку поліція розробила на основі свідчень очевидців.

Хоча це невиразно моторошне різьблення навряд чи вирішить дискусію про особу Джека Різника, архівісти вважають, що це інтригуюча реліквія з цієї темної та похмурої глави історії Лондона.

"Пошук цієї тростини був хвилюючим моментом для нас. Джек-Різник є одним із найбільших і найганебніших вбивць в нашій історії, і його злочини відіграли важливу роль у прокладанні шляху до сучасної поліції та криміналістики, оскільки це змусило поліцію почати експериментувати та розробляти нові методи, намагаючись розкрити ці вбивства", – сказав представник поліції.

Нагадаємо, з німецького музею викрали старовинні артефакти, що коштують мільйон євро.