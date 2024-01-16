Русский
Здоров'я

Цілющий чай проти 50 хвороб: Як приготувати корисний напій, який виводить токсини

Ігор Романько

Як зробити лікувальний чай

Хто не хоче бути здоровим? У холодну пору року, коли ризик захворіти досить високий, це питання стає особливо актуальним. Звичайно, є купа вітамінів та препаратів для підтримки імунітету, але є ще один ефективний спосіб зміцнити здоров'я – це чай з імбиром, куркумою, корицею та медом.

Цей напій має багато корисних властивостей, які допомагають організму боротися з вірусами, бактеріями та іншими шкідливими мікроорганізмами, пише ТСН. Він також сприяє очищенню організму від шлаків і токсинів, покращує роботу імунної системи, а також має протизапальну, антибактеріальну та антиоксидантну дію.

Читайте також: Вчені назвали 2 найкращих рослинних засоби від діабету

Інгредієнти

  • 0,5 столової ложки імбиру
  • 0,5 столової ложки кориці
  • 1/6 чайної ложки куркуми
  • 1 щіпка кардамону
  • 0,5 літра води
  • 1 чайна ложка меду

Приготування

  1. У каструлю налийте воду і доведіть до кипіння.
  2. Коли вода закипить, зменшіть вогонь, додайте у каструлю корицю та імбир.
  3. Потім додайте куркуму і кардамон, все добре перемішайте.
  4. Суміш варто прокип'ятити на повільному вогні 10 хвилин.
  5. Потім знімі з вогню і додайте мед.

Як пити

Чай слід пити щоранку натщесерце. Він має приємний смак і аромат, тому його можна пити навіть дітям.

Корисні властивості інгредієнтів

  • Імбир має протизапальну, антибактеріальну та знеболювальну дію. Він також допомагає при шлунково-кишкових розладах, покращує роботу травлення та знижує рівень холестерину в крові.
  • Куркума має сильні протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості. Вона також допомагає покращити роботу мозку, пам'ять та концентрацію.
  • Кориця має антибактеріальну, протигрибкову та протизапальну дію. Вона також допомагає регулювати рівень цукру в крові, знижує ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.
  • Кардамон має антиоксидантну, протизапальну та антибактеріальну дію. Він також допомагає покращити роботу травлення, налагодити сон та підвищити рівень енергії.
  • Мед має протизапальну, антибактеріальну та антиоксидантну дію. Він також допомагає зміцнити імунітет, покращити роботу мозку та пам'ять.

Чай з імбиром, куркумою, корицею та медом – це смачний і корисний напій, який допоможе вам зміцнити здоров'я та захиститися від хвороб.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити загальний стан здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептЗдоров'я