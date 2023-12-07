Ретельно поприбирайте та декоруйте дім червоним: 5 традицій, які принесуть удачу у новому році

В Китаї велику увагу приділяють новорічним традиціям, сподіваючись привернути до свого будинку щастя, багатство і успіх на наступні дванадцять місяців. ТСН пропонує взяти до уваги кілька ефективних методів для привертання щастя у 2024 році.

Що важливо зробити до Нового року, щоб залучити щастя і багатство:

Чистота

За тиждень до новорічних свят варто провести генеральне прибирання, щоб заспокоїти господаря року – Дракона. Вважається, що безлад відштовхує добробут і удачу.

Живі квіти

Китайці прикрашають свої оселі не лише ліхтариками та гірляндами, але і живими квітами. Вони вважають, що квіти приносять в дім щастя і здоров’я. Якщо це не можливо, підійдуть кімнатні рослини.

Червоні кольори

Червоний колір повинен бути в обов'язковому порядку у прикрасах оселі. Він символізує удачу, надає сил для досягнення мрій і заряджає енергією.

Парність

Варто дотримуватися парності у всьому: парна кількість куль на ялинці, парна кількість предметів у подарунках. Парні числа, за китайським віруванням, означають безмежне багатство та гармонію.

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Різноманіття страв

Китайський новорічний стіл вважається так само важливим, як і в нас в Україні. Тому важливо розставити якнайбільше страв, щоб рік був багатим, плідним та успішним. Різноманітні овочі та фрукти, червоне м'ясо, пельмені, курка та качка вважаються привабливими для привертання достатку та щастя в дім.

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