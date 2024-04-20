Три прості у догляді рослини здатні очистити енергетику у домі та притягнути фінансовий достаток

Які кімнатні рослини притягують гроші та очищають енергетику в домі

Мрієте про фінансовий достаток? Можливо, вам допоможуть у цьому кімнатні рослини! Згідно з народними прикметами, деякі квіти володіють магнітною силою, здатною притягувати гроші та покращувати енергетику в домі.

Про це пише РадіоТрек. Крім кімнатних рослин, для покращення фінансового становища важливо також докладати зусиль – працювати, розвиватися, шукати нові можливості. А віра в себе та позитивне мислення допоможуть вам на шляху до багатства.

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Ось три з них:

1. Товстянка (Грошове дерево)

Ця пухкенька рослина з м'ясистим листям - справжній символ багатства.

Кажуть, що чим товстіше її листя, тим більше грошей вона принесе.

Доглядати за товстянкою просто: їй потрібне яскраве світло та помірний полив.

Щоб посилити її "грошові" властивості, посадіть її в горщик червоного кольору і закопайте на дно кілька монет.

Поливаючи рослину, візуалізуйте те, про що мрієте, і просіть її допомогти вам досягти багатства.

2. Кактус

Ці колючі друзі не лише оригінально виглядають, але й, згідно з повір'ям, "відкривають" грошові канали.

Їхні колючки нібито вбирають негативну енергетику та перетворюють її на позитивну, сприяючи фінансовому благополуччю.

Крім того, кактуси невибагливі у догляді - їм потрібне багато сонця та рідкий полив.

Поставте кактус на підвіконня, де він буде отримувати багато світла, і візуалізуйте, як ваші доходи зростають.

3. Заміокулькас (Доларове дерево)

Ця елегантна рослина з блискучим листям, як вважають, приносить удачу та багатство лише тим, хто щиро її любить.

Її "грошові" властивості посилюються, якщо отримати її в подарунок.

Заміокулькас невибагливий у догляді - він може жити навіть у тіні і не потребує частого поливу.

Поставте його в затишне місце в будинку і подякуйте йому за те, що воно приносить вам багатство.

Нагадаємо, ми розповіли, як привернути до себе гроші.

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