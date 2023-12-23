Три найкращих новорічних страв для зустрічі 2024 року

Що приготувати на Новий рік 2024 - смачні новорічні страви

Смачні страви на Новий рік – це не просто спосіб насолодитися їжею, а й важлива частина святкового заходу. Вони створюють атмосферу свята, радують гостей і додають урочистості моменту.

Коли ми бачимо і відчуваємо запах смачної їжі, у нас одразу ж підвищується настрій і виникає відчуття свята. Тому UAportal разом з Country Living розповідає про три страви, які обов'язково мають бути на новорічному столі.

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Гриби, фаршировані ковбасою

Закуски на Новий рік

Ця класична святкова страва має посісти першочергове місце на новорічному столі. Готувати її дуже просто: вареною ковбасою з паніровкою та приправами потрібно наповнити капелюшки грибів без ніжки та запекти.

Інгредієнти:

2 ст.л. оливкової олії, плюс ще для сковороди;

500 г шампіньйонів;

1 цибуля-шалот;

2 зубчики часнику (подрібнити);

смачна ковбаска без оболонки;

подрібнена свіжа петрушка, чебрець;

1 ч.л. тертої цедри лимона + 2 чайні ложки соку;

панірувальні сухарі;

1/4 склянки тертого пармезану.

Спосіб приготування:

Крок 1. Розігрійте духовку до 180 градусів за Цельсієм. Злегка змастіть маслом велике деко з ребрами. У грибів видалити ніжки, які потрібно подрібнити. Викладіть капелюшки грибів ніжкою вгору на підготовлене деко.

Крок 2. Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю-шалот і часник. Приправити сіллю і перцем. Тушкуйте, періодично помішуючи, до готовності 3-4 хвилини. Додайте нарізані ніжки грибів і приправити сіллю і перцем. Готуйте, помішуючи, до тих пір, поки не почне рум’яніти, 7-9 хвилин. Додайте ковбасу та готуйте, розбиваючи її на невеликі шматочки дерев’яною ложкою, доки не підрум’яниться та не звариться, 5–6 хвилин; перекладіть в миску.

Крок 3. Додайте петрушку, лимонну цедру та сік, чебрець та пармезан і перемішайте, щоб з’єднати. Капелюшки грибів наповнити начинкою. Випікайте, поки гриби не стануть м’якими, від 28 до 30 хвилин. Подавайте одразу на стіл.

Крильця у яблучному сидрі

Закуски на Новий рік

Крильця – це практично обов’язкова їжа для вечірок, адже солодкий, гострий смак із легкими прянощами змусить гостей ледь пальчики не облизувати.

Інгредієнти:

2 кг курячих крил;

1 ст.л. гострої паприки;

2 ч.л. копченої паприки;

2 ч.л. меленої гірчиці;

кошерна сіль і свіжомелений чорний перець;

кулінарний спрей;

1 c. свіжий яблучний сидр;

1/2 стакана яблучного оцту;

2 ст.л. вустерширського соусу;

1 ст.л. діжонської гірчиці;

палички селери і шматочки яблук для подачі.

Спосіб приготування:

Крок 1. Змішайте у мисці крила, гостру та копчену паприки, мелену гірчицю. Приправте сіллю та перцем. Накрийте кришкою та поставте в холодильник щонайменше на 2 години і максимум на 12 годин.

Крок 2. Розігрійте духовку до 230 градусів за Цельсієм, поставивши решітки у верхнє та середнє положення. Рясно змастіть маслом два великих дека з обідком. Розподіліть крила між деками. Випікайте, обертаючи форми та перевертаючи крильця наполовину, до готовності, 35–40 хвилин.

Крок 3. Тим часом змішайте сидр, оцет і вустерширський соус у середній каструлі. Приправити сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь. Варіть, поки суміш не зменшиться вдвічі, 10-12 хвилин. Зніміть з вогню та додайте діжонську гірчицю.

Крок 4. Перекладіть усі крильця на одне деко та змастіть 1/4 суміші сидру. Перемкніть духовку на запікання. Смажте, поки не підрум’яниться, 1-2 хвилини. Переверніть крильця та змастіть ще 1/4 суміші сидру. Смажте, поки не підрум’яниться, 1–2 хвилини.

Крок 5. Перекладіть залишки суміші сидру в миску. Додайте крильця та перемістіть їх на покриття. Приправити сіллю і перцем. Подавайте разом із селерою та яблуками.

Яйця з перцем і сиром

Яйця з перцем і сиром

Фаршировані яйця — одна з класичних страв для святкової вечірки, яку можна приготувати десятками різних способів.

Інгредієнти:

12 великих яєць;

1/2 склянки майонезу;

1/2 ст. свіжого лимонного соку;

1 ч.л. гострого соусу;

1/2 чайної ложки солі;

1/3 склянки дрібно нарізаного смаженого червоного перцю;

1/4 склянки гострого сиру чеддер, дрібно натертого;

1 цибуля.

Крок 1. Помістіть яйця у велику каструлю, додавши достатньо холодної води, щоб покрити їх; доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте постояти 11 хвилин.

Крок 2. Злийте воду з яєць і поверніть у сковороду. Обережно струсіть сковороду, поки яйця не розтріскаються. Пропустіть холодну воду, потім очистіть яйця; викинути шкарлупу.

Крок 3. Розріжте яйця уздовж навпіл і перекладіть жовтки в миску. Додайте майонез, лимонний сік, гострий соус і сіль; розімніть виделкою, щоб з’єднати. Додайте смажений перець, чеддер і цибулю та перемішайте. Ложкою або трубкою додайте яєчний білок і прикрасьте додатковою цибулею.

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