Три інгредієнти і смакота готова: рецепт кетчупу по-одеськи на зиму

Одеські кулінари поділилися рецептом легкого й корисного домашнього кетчупу, який може стати чудовою альтернативою традиційним соусам. На відміну від майонезу, цей кетчуп не містить зайвих жирів, готується з натуральних овочів і чудово поєднується з пастою, гарнірами, м’ясом чи рибою.

Про це пише Сенсація. Основою для приготування виступають стиглі помідори, болгарський перець і ріпчаста цибуля. Важливо дотримуватись пропорції: помідорів має бути удвічі більше, ніж перцю та цибулі разом. Саме помідори формують базу соусу, перець додає солодкуватий присмак і аромат, а цибуля — пряність. Жодних яблук, оцту чи зайвих спецій — лише натуральні інгредієнти.

Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму

Овочі необхідно добре вимити, очистити й нарізати довільними шматочками. Потім їх кладуть у каструлю, доводять до кипіння та готують на середньому вогні близько години. За цей час сік випарується, а смак стане насиченішим. Далі масу слід подрібнити у блендері до однорідності, за бажанням — процідити через сито.

Сіль і цукор додають наприкінці, регулюючи смак на власний розсуд. Готовий соус можна одразу подавати охолодженим або ж розлити у стерилізовані банки для зберігання в холодильнику.

Також, радимо рецепт томатного соусу з базиліком на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!