Трендові короткі стрижки для жінок після 50: додають об'єму та корегують овал

З віком, на жаль, волосся втрачає свою густоту та змінює структуру. Щоб виглядати молодше, стилісти рекомендують жінкам після 50 років звернути увагу на п'ять неймовірно популярних зачісок.

Піксі

Якщо ваше обличчя має круглу або овальну форму, рекомендується звернути увагу на стрижку піксі. Це коротка зачіска з подовженими пасмами зверху та значно вкороченими скронями. Піксі додасть вашому стилю більше динамічності, а різна довжина пасом візуально збільшить об'єм волосся.

Короткий каскад

Якщо в юності ви віддавали перевагу гладким зачіскам або часто робили акуратний пучок, а після 50 років вирішили спробувати короткий каскад, то можете бути впевненими – ваш зовнішній вигляд одразу стане молодшим на кілька років. Багатошаровість та динамічні пасма цієї стрижки сприяють ефекту миттєвого омолодження.

Боб-каре і боб

Після 50 років довге волосся може стати занадто складним у догляді та швидко втрачати об'єм. Тому краще звернути увагу на дві інші стрижки. Класичний боб надасть рівномірного об'єму по всій довжині. А боб-каре ідеально підійде для створення елегантного і вишуканого стилю.

Асиметрія

Хоча на перший погляд здається, що ця стрижка асоціюється з молодіжним і сміливим стилем, вона прекрасно підходить для жінок старшого віку. Завдяки подовженим пасмам біля обличчя, воно виглядає стрункішим, а правильно вибраний проділ допоможе візуально зменшити кілька років.

Шапочка

Для худорлявих жінок чудовим варіантом стане об'ємна "шапочка" з короткою потилицею. Вона особливо підкреслює риси жінок з видовженим обличчям, надаючи їхньому стилю акуратності, рішучості та чарівності.

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