Потрібен всього один компонент: Як зробити омлет на сковороді пишним, щоб він не впав
Омлет – це універсальна страва, яка може бути як сніданком, так і обідом чи вечерею. Він простий у приготуванні, але не завжди виходить пишним і повітряним. Щоб цього уникнути, можна додати в яєчну масу один секретний інгредієнт – лимонний сік.
Лимонний сік містить лимонну кислоту, яка допомагає яєчним білкам краще згорнутися. Це робить омлет більш пишним і повітряним. Крім того, лимонний сік надає страві приємний аромат і освіжаючий смак.
Читайте також: Як приготувати корисну піцу без духовки за 20 хвилин: простий рецепт
Інгредієнти:
- Яйця – 3 шт.
- Молоко – 100 мл
- Сіль – за смаком
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Лимонний сік – пара крапель
Приготування:
- Яйця збити з молоком і сіллю до однорідної маси.
- Додати лимонний сік і ще раз перемішати.
- Нагріти сковороду з олією на середньому вогні.
- Влити яєчну масу і готувати, накривши кришкою, 5-7 хвилин.
- Вимкнути вогонь і залишити омлет на сковороді ще на 5 хвилин.
- Подавати гарячим.
Поради:
- Для пишного омлету краще використовувати свіжі і холодні яйця.
- Не варто збивати яєчну масу занадто сильно, щоб не пошкодити бульбашки повітря.
- Якщо ви хочете, щоб омлет був ще пишніше, можна додати в нього трохи тертого сиру або збитих вершків.
Нагадаємо, що UAportal зібрав три найкращі рецепти маринаду для курячого шашлику, які будуть смакувати всім.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!