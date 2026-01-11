Потребує неймовірно багато часу: названо породу, за якою найважче доглядати

Догляд за шерстю — одна з головних несподіванок для багатьох нових власників собак. Саме він часто вимагає значно більше часу, зусиль і грошей, ніж люди очікують. Ветеринарка Джулі Гант назвала породу, яка вважається найскладнішою в догляді саме через унікальну шерсть. Про це повідомило видання ParadePets.

Бергамська вівчарка — лідер за складністю грумінгу

За словами фахівчині, абсолютним чемпіоном серед "важких" у догляді порід є бергамська вівчарка (Bergamasco Sheepdog). Її шерсть складається з трьох типів волосків одночасно:

м’яке підшерстя,

вовняний шар,

жорсткий "козячий" верхній шар.

Така структура швидко звалюється в щільні ковтуни та дреди, які неможливо просто розчесати звичайною щіткою. Особливо складний період — від 1 до 2 років, коли шерсть активно змінюється та формує характерні "шнурки" (corded coat). У цей час потрібна спеціальна техніка догляду, яку можуть правильно виконати лише досвідчені грумери, знайомі саме з цією породою.

"Багато людей закохуються в зовнішній вигляд бергамаско, але не готові до того, скільки часу та терпіння вимагає підтримка цієї шерсті в ідеальному стані", — пояснює Джулі Гант.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Найпростіші в догляді породи: короткошерсті та практичні

На противагу бергамській вівчарці ветеринарка виділяє кілька порід, догляд за якими мінімальний:

Чихуахуа — коротка гладка шерсть майже не линяє, розчісування не потрібне, купання — лише за необхідності.

— коротка гладка шерсть майже не линяє, розчісування не потрібне, купання — лише за необхідності. Джек-рассел-тер’єр — достатньо періодично мити собаку, якщо він забруднився під час активних прогулянок.

— достатньо періодично мити собаку, якщо він забруднився під час активних прогулянок. Грейхаунд — ідеальний варіант для любителів великих собак: коротка шерсть, мінімальне линяння, вистачає щотижневого розчісування.

— ідеальний варіант для любителів великих собак: коротка шерсть, мінімальне линяння, вистачає щотижневого розчісування. Угорська вижла — Американський кінологічний клуб рекомендує розчісувати раз на місяць, шерсть дуже проста в утриманні.

— Американський кінологічний клуб рекомендує розчісувати раз на місяць, шерсть дуже проста в утриманні. Короткошерста такса — попри активність і часті прогулянки, догляд зводиться до контролю чистоти живота та періодичного купання.

Перш ніж заводити собаку, важливо чесно оцінити, скільки часу та ресурсів ви готові витрачати на догляд за шерстю. Красива довга чи складна шерсть — це не лише естетика, а й щоденна відповідальність. Для тих, хто хоче мінімум клопоту, найкращий вибір — короткошерсті та середньошерсті породи з простою текстурою.

Якщо ви мрієте про унікальний вигляд бергамської вівчарки — будьте готові до регулярних візитів до професійного грумера та вивчення спеціальних технік догляду.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!