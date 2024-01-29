Трамп повністю підпорядковує свою політичну діяльність під інтереси Путіна

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Після того, як у двох штатах Сполучених Штатів відбулися праймерізи (кокуси), деякі аналітики та журналісти вважають, що питання хто буде номінуватись кандидатом на пост президента США від Республіканської партії, вже вирішено - це Дональд Трамп.

Особливо важливою була перемога Трампа в штаті Нью-Гемпшир, де він отримує майже 55% голосів республіканців із перевагою понад 10% над своєю єдиною серйозною суперницею Ніккі Хейлі.

У своїй переможній промові Трамп назвав Хейлі "самозванкою" і заявив, що "неминуче" стане кандидатом на пост президента від Республіканської партії, оскільки виграв кокуси в Айові, що минули минулого тижня.

Значний розрив між Трампом і Хейлі, який відбувся після перемоги Трампа на первинних голосуваннях в Айові, на думку аналітиків, підтверджує домінуюче становище Трампа серед електорату Республіканської партії. Кандидати у минулих виборах, які здобули перемоги і в Айові та Нью-Гемпширі, завжди домагалися номінації в президенти від Республіканської партії. Отже, підставою для таких прогнозів є, перш за все високі рейтинги 45-го президента США у всіх інших штатах і досвід минулих компаній по виборам президента США.

Разом з тим є одна надзвичайно серйозна обставина, яка повинна насторожувати Трампа, це низький рівень підтримки серед республіканського електорату його ключового лозунгу на виборах -

*Make America Great Again ("Зробимо Америку знову великою"). Але, перш ніж обговорити передвиборчий план Трампа і відношення республіканців до нього, давайте згадаємо про наступне:

Президента США не обирають безпосередньо американські громадяни, а так звана колегія виборників, яка складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Результати їх підрахунку затверджуються на спільній сесії Конгресу.

Що дуже важливо памʼятати - переможцем виборів президента США не обов'язково стає кандидат, який набирає найбільшу кількість голосів загалом по країні. Американські виборці не голосують за президента безпосередньо - вони голосують опосередковано, за членів колегії виборців, які 15 грудня обиратимуть президента, відповідно до результатів виборів у тому чи іншому штаті. Всього колегія виборців нараховує 538 осіб і порядок її роботи чітко визначений Конституцією США. Кожен штат має різну кількість представників у колегії виборців, яка є пропорційною до кількості населення цього штату. У разі перемоги кандидат отримує усі голоси цього штату. Лише два штати — Небраска і Мен є винятком з цього правила. Вони розподіляють голоси членів своїх виборців відповідно до результатів всенародного голосування. Для того, щоб стати президентом треба набрати 270 з 538 голосів.

Що ж означає правило "переможець отримує все - це коли один з кандидатів набирає більше будь-якого іншого кандидата всередині штату і отримує всі електоральні голоси штату (за виключенням двох штатів про які зазначено вище).

Понад 150 років тому Конгрес обрав днем виборів перший вівторок листопада.

Разом з тим, як зазначає Ентоні Зуркер, кореспондент Бі-бі-сі з Північної Америки - Опитування виборців, проведене Fox News, показало, що 32% тих, хто брав участь у республіканських праймеріз штату, не голосуватимуть за Трампа на загальних виборах, якщо він виграє номінацію.

Тільки 49% заявили, що є прихильниками "руху MAGA" (абревіатура гасла кампанії Трампа "Зробимо Америку знову великою").

Канал CBS також вивчив базу підтримки Трампа та побачив її слабкі місця.

Згідно з опитуванням, серед виборців, які називають себе ультраконсерваторами, він набрав 88% голосів.

Серед виборців без вищої освіти та практикуючих християн його підтримують 66%.

Серед поміркованих республіканців він виграв лише 23% голосів та 39% - серед випускників коледжів. Саме у цих двох груп йому доведеться шукати підтримки, якщо він хоче перемогти Байдена.

Як би там не було, результати в Нью-Гемпширі все більше наближають нас до сценарію 2020 року – Трамп проти Байдена, навіть якщо, з огляду на опитування, багатьом американцям зовсім не подобається така перспектива.

Разом з тим не можна не згадати і про деякі юридичні аспекти, які можуть мати для Трампа надзвичайно важкі наслідки. Відомо, що апеляцію Трампа на рішення Верховного суду Колорадо, Верховний суд США почне розглядати 8 лютого цього року, але є ще одне рішення, однак не судової влади, а державного секретаря штату Мен, який теж заборонив Трампу брати участь у праймерізі у цьому штаті. Адвокати Трампа теж оскаржили це рішення державного секретаря до суду.

Суд штату Мен відклав рішення про те, чи зможе кандидатура колишнього лідера США Дональда Трампа з'явитися в бюлетені для голосування на праймеріз у штаті, допоки Верховний суд не ухвалить рішення в аналогічній справі в Колорадо. Про це повідомляє Bloomberg.

Суддя штату Мен Мікаела Мерфі в середу, 17 січня, відхилила прохання Трампа про зупинення розгляду справи і натомість повернула справу назад держсекретарю штату, щоб він дочекався рішення Верховного суду у справі, яке може виявитися вирішальною у президентських перегонах 2024 року.

"Суд вважає за необхідне врахувати ризик заплутування виборців у разі ухвалення численних адміністративних чи судових рішень щодо права Трампа на участь у первинних виборах до того, як Верховний суд винесе своє рішення", - заявила суддя.

Постанова покликана мінімізувати "будь-який потенційно дестабілізаційний вплив непослідовних рішень і сприятиме більшій передбачуваності в тижні, що передують первинним виборам".

Держсекретар штату Мен Шенні Беллоуз має видати нове рішення протягом 30 днів після вердикту Верховного суду, яке змінить, скасує або підтвердить її висновок минулого місяця про виключення Трампа з бюлетеня праймеріз.

З усього видно, що Трамп надзвичайно потужно контролює Республіканську партію. Особливої уваги заслуговує ще й те, що він не маючи жодних повноважень фактично повністю контролює фракцію Республіканської партії у Конгресі США. В усякому разі не менше 153 конгресменів у Палаті представників і 16 сенаторів. Це означає, що тільки від Трампа залежить зараз законодавчий процес в Конгресі США.

Для нас, українців, це надзвичайно важливо, бо саме політичні інтриги Трампа унеможливлюють прийняття законопроекта, який внесений президентом США Джо Байденом про виділення Україні 61 млрд доларів допомоги. Фактично Трамп зробив цей законопроект заручником. В залежності від політичної кон’юнктури вже три місяці конгресмени не можуть знайти спільної мови щодо узгодження пакету допомоги Україні, оскільки Трамп в залежності від його виборчих інтересів спочатку домігся, що цей пакет допомоги об’єднали з законодавством про безпеку кордонів США, на прийнятті якого наполягав Трамп. Республіканська партія, усі підконтрольні ЗМІ переконали виборців, що безпека кордонів від напливу мексиканських мігрантів є безпекою країни. І довгий час це було одним із головних лозунгів Трампа. Але після того, як заради України, Президент Джо Байден погодився майже на усі пропозиції Трампа, він несподівано відмовився взагалі від питання кордонів, оскільки зрозумів, що від безпеки на кордонах більше виграє Байден, як кандидат від Демократичної партії, а не він.

Вже і спікер Палати представників назвав цей законпроект ( в якому є пакет допомоги Україні - "мертвим проектом"). Заради спасіння пакету допомоги Україні зараз ведуться консультації, щоб із цього законопроекту вилучити безпеку кордонів, а все інше проголосувати, в тому числі допомогу Україні, Тайваню, Ізраїлю.

Як воно буде, поки невідомо. Відомо лише одне - Трамп повністю підпорядковує свою політичну діяльність під інтереси путіна.

Це може бути великою небезпекою для американської демократії в цілому і для США як федеративної держави, адже 26 губернаторів є республіканці і не виключено, що вони як і конгресмени-республіканці будуть діяти в його політичних інтересах, а не в інтересах США.

Але, те що відбувається в Техасі, це виходить за межі політичного передвиборного протистояння. Це - виклик центральній владі США. Адже відмова губернатора Техасу виконувати рішення Верховного Суду США це зовсім змінює градус політичної напруги і такі дії повинні носити зовсім іншу правову кваліфікацію.

Я зараз не буду вдаватись в деталі того що відбувається в Техасі і взагалі в США, оскільки багато чого ще не ясно. Ясно тільки одне - Трамп перейшов межу, яка розділяє політичне протистояння і замах проти держави.

В чому причина?

Найближчі години і дні буде маса різної інформації і попередніх оцінок політичноі ситуації в США і побачимо конкретні дії центрального уряду Сполучених Штатів, але мені видається, що головна причина в тому що відбувається в Техасі полягає у наступному.

Путін повністю контролює Трампа. Це вже усім, навіть скептикам, стало зрозуміло після того як він виконуючи побажання путіна, користуючись контролем над республіканською частиною Конгресу США фактично заблокував надання Україні допомоги у війні з путіним. При цьому, треба мати на увазі, Трамп на даний час не посідає в США будь-якої посади, яка б давала йому повноваження здійснювати контроль над Конгресом США і над спікером Палати представників Джонсоном - третьою посадовою особою у ієрархії влади США, оскільки сам Джонсон визнав, що проводить консультації з Трампом щодо роботи Конгресу. Тобто, Трамп протиправно втрутився в діяльність Конгресу США – найвищого органу влади у державі.

Ситуація в росії стає з кожним днем все більш загрозливою, путін відчуває, що може втратити контроль над внутрішньополітичною ситуацією у державі в період виборчої компанії, оскільки в росії постійно виникають конфлікти, які можуть дуже швидко перерости в повстання.

В такій ситуації путін не може чекати поки в США, в установленому порядку, пройдуть вибори і незважаючи на певні успіхи Трампа, він усвідомлює, що можуть відбутися події, які унеможливлять подальшу участь Трампа в виборах, а це крах путіна остаточний.

Тому путін почав грати на випередження.

Скориставшись певною формальністю губернатор Техаса не тільки відмовився виконувати рішення Верховного суду США, а й заявив про субʼєктність Техасу, як незалежної держави. Ці дії губернатора, можна навіть не сумніватись, були скординовані з Трампом. Підігрітий пропагандою республіканців в штаті стрімко відбувається процес підтримки незалежності Техасу. А це вже прямий заколот проти Держави. Путіну, кров з носу, потрібна дестабілізація ситуації в США. Путіну потрібно ослабити владу Джо Байдена.

Усі ці дії, які відбуваються в Техасі - вигідні тільки путіну і Китаю. У мене не має жодних сумнівів, що на цей черговий замах на заколот в США надихнув путін, а Трамп його лише виконавець. Тепер вже абсолютно очевидно, що ці усі палкі промови Трампа і його "сподвижників" про безпеку на південних кордонах і необхідність обʼєднання допомоги Україні та безпеки кордонів - це був чітко розроблений план, який зараз і почав реалізовуватись в Техасі.

Цей план не передбачав прийняття рішення про надання допомоги Україні і збільшення фінансування на забезпечення безпеки кордонів. Тепер очевидно, що путіну потрібно максимально дестабілізувати ситуацію в країні. Тому що чесно виграти вибори Трамп не зможе і путін це зрозумів, що немає сенсу чекати виборів, потрібно діяти вже зараз. Можна не сумніватись, що уся путінська агентура в США почала максимально активні провокативні дії.

Це - переломний момент у політичному житті США, який буде мати надзвичайно великий вплив на світову політику.

Треба бути впевненими, що центральна влада США і перш за все Президент США Джо Байден не допустить будь-яких антидержавних дій пропутінських провокаторів.

Будемо уважно слідкувати за подіями, які можуть істотно вплинути не тільки на вибори в США, а і на світову політику. Трамп розпочав дії , які можуть бути небезпечними як для США, так і взагалі для світу. Будемо з тривогою спостерігати, що буде відбуватись далі та сподіватись, що демократія в США і на цей раз переможе.

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