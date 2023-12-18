Традиційно подається на Святчвечір: Як приготувати ситний поліський борщ

Як зробити поліський борщ з солодким перцем

Пісний борщ – це традиційна страва української кухні, яку готують на Святвечір. Цей рецепт пісного борщу з буряка та квашеної капусти походить з Полісся.

Раніше м’ясо можна було побачити тільки на святковому столі, а більшість страв українців були вегетаріанськими. До сьогодні зберігся давній рецепт пісного борщу, який готували у поліських селах. Про це пише сайт eco-buffet.

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Інгредієнти:

1 буряк середнього розміру

1 ріпчаста цибуля

3-4 картоплини

половина солодкого перцю

половина моркви

2 столові ложки томатної пасти

200 г квашеної капусти з розсолом

1-2 столові ложки меду

1 столова ложка соняшникової олії

сіль і перець за смаком

Приготування:

Приготуйте бульйон на буряку. Для цього почистіть буряк, розріжте його навпіл і залийте водою. Варіть 40 хвилин до готовності. Додайте у відвар половину цибулини та продовжуйте варити. Очищені 3-4 картоплини наріжте дрібними кубиками та відправте до бурякового бульйону. Половину моркви наріжте соломкою і теж додайте в каструлю до бульйону. Для засмажки половину солодкого перцю і другу половину цибулини наріжте кубиком і припустіть на пательні з 1 столовою ложкою соняшникової олії протягом 3-5 хвилин. Додайте 2 столові ложки томатної пасти та тушкуйте ще 2-3 хвилини. Дістаньте з бульйону буряк, дайте йому трохи охолонути та наріжте довільними шматочками. Поверніть нарізаний буряк у бульйон і туди ж відправте засмажку. Коли всі овочі будуть готові, додайте в борщ 200 г квашеної капусти з розсолом. Проваріть 3 хвилини та скуштуйте. Доведіть смак сіллю, перцем і медом - усі інгредієнти до вашого смаку. Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся. Подавайте гарячим.

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