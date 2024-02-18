Торт "Наполеон": найкращий рецепт з білим шоколадом і згущеним молоком
БЛОГ
Наполеон, як борщ - у кожного свій рецепт
Я памʼятаю з дитинства, що мамин Наполеон був найкращим, найсмачнішим десертом дитинства, але пару років тому я спробував приготувати по її записнику і враження вже не ті. Я спробував біля 8-9 різних рецептів і вивів свій фаворит з білим шоколадом і згущеним молоком.
Злегка крихкі коржі залишаються довго крихкими, а крем легкий і при цьому молочно-насичений просто в саме серденько!
Коржі:
340-360г борошно+підпил
250г масла 82.5%
1 яйце маленьке
140г сметани
3г сіль
10г коньяк
Тісто розділити на 8 коржів
Готуємо:
Масло збиваю зі сметаною та яйцями. Додаю сіль та коньяк та борошно, і швидко замішую тісто.
Даю постояти у холоді з пів годинки під плівкою, ділю на 8 коржів і розкачую на пергаменті, пидпилюю борошном, діаметр 26см. Проколю виделкою і випікаю при 180 градусах до рум’яності.
Крем:
600г молоко
200г цілі яйця
10г ванільний цукор
200г білого шоколаду
10г желатин
200г масло 82.5%
260г згущеного молока
У молоко додаю яйця, можна процідити суміш, додаю ванільний цукор і доводжу до 80-83 градусів Цельсія, суміш стає густою. Тут треба дуже уважно щоб не згорнулись яйця.
Додаю білий шоколад і заздалегідь замочені пластинки желатину, перемішую і коли суміш ще трохи охолоне десь до 40 градусів додаю мʼяке вершкове масло.
Перемішую і даю охолодились 8-12 годин. Дістаю і збиваю хвилин 10, додаючи згущене молоко - суміш стає аж повітряною!
Розділяю крем на 8 частин, щоб можна було замазати по бокам
Останній верхній корж можна зробити крихтою