Торт 'Наполеон': найкращий рецепт з білим шоколадом і згущеним молоком

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Наполеон, як борщ - у кожного свій рецепт

Я памʼятаю з дитинства, що мамин Наполеон був найкращим, найсмачнішим десертом дитинства, але пару років тому я спробував приготувати по її записнику і враження вже не ті. Я спробував біля 8-9 різних рецептів і вивів свій фаворит з білим шоколадом і згущеним молоком.

Злегка крихкі коржі залишаються довго крихкими, а крем легкий і при цьому молочно-насичений просто в саме серденько!

Коржі:

340-360г борошно+підпил

250г масла 82.5%

1 яйце маленьке

140г сметани

3г сіль

10г коньяк

Тісто розділити на 8 коржів

Готуємо:

Масло збиваю зі сметаною та яйцями. Додаю сіль та коньяк та борошно, і швидко замішую тісто.

Даю постояти у холоді з пів годинки під плівкою, ділю на 8 коржів і розкачую на пергаменті, пидпилюю борошном, діаметр 26см. Проколю виделкою і випікаю при 180 градусах до рум’яності.

Крем:

600г молоко

200г цілі яйця

10г ванільний цукор

200г білого шоколаду

10г желатин

200г масло 82.5%

260г згущеного молока

У молоко додаю яйця, можна процідити суміш, додаю ванільний цукор і доводжу до 80-83 градусів Цельсія, суміш стає густою. Тут треба дуже уважно щоб не згорнулись яйця.

Додаю білий шоколад і заздалегідь замочені пластинки желатину, перемішую і коли суміш ще трохи охолоне десь до 40 градусів додаю мʼяке вершкове масло.

Перемішую і даю охолодились 8-12 годин. Дістаю і збиваю хвилин 10, додаючи згущене молоко - суміш стає аж повітряною!

Розділяю крем на 8 частин, щоб можна було замазати по бокам

Останній верхній корж можна зробити крихтою