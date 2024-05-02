Топ 7 фраз які зроблять вас успішними людьми: поради психолога

Впевненість у собі – це не лише про те, як ви себе тримаєте, але й про те, як ви говорите. Деякі фрази можуть свідчити про те, що людина не сумнівається у своїх силах.

Пам'ятайте, що впевненість у собі – це не вроджене, а набуте. Ви можете розвинути її в собі, тренуючись використовувати ці фрази та інші аспекти поведінки, характерні для впевнених у собі людей. Про це пише УНІАН.

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1. "Я позитивно ставлюся до цього."

Люди, які вірять у себе, готові приймати виклики та бачити можливості там, де інші бачать лише проблеми. Ця фраза демонструє відкритість до нового та оптимістичний погляд на життя.

2. "Я прошу вибачення."

Вибачення - це не ознака слабкості, а свідчення зрілості та поваги до інших. Впевнені в собі люди готові визнавати свої помилки та нести за них відповідальність.

3. "Ти супер!"

Щирі компліменти - це ще один спосіб продемонструвати впевненість у собі. Люди, які вірять у свої силах, не бояться хвалити інших, тим самим піднімаючи їхню самооцінку.

4. "Вислухай мене."

Впевненість у собі проявляється й у тому, як людина говорить. Вона не боїться висловлювати свою думку та відстоювати свою точку зору.

5. "Ні."

Вміння відмовляти - це важлива навичка, яка допомагає встановлювати здорові межі та захищати свої інтереси. Впевнені в собі люди не бояться казати "ні", коли це необхідно.

Крім цих фраз, впевненість у собі також підтверджують:

Вміння приймати компліменти та говорити за них "дякую".

Відкрита невербальна мова: прямий погляд, розслаблена поза, щира посмішка.

прямий погляд, розслаблена поза, щира посмішка. Здатність висловлювати свої думки та почуття чітко та лаконічно.

Готовність йти на ризик та виходити із зони комфорту.

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